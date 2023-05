Battlefield für EA weiterhin sehr wichtig, wird aber »auf ganz neue Art zurückkehren«

Wie gehts mit Battlefield weiter? EAs CEO Andrew Wilson hat anscheinend eine Vision diesbezüglich.

Merkt euch: Wenn ihr vor Investoren eurer Firma sprecht, sagt lieber die Wahrheit. Denn sie sind letztendlich eure Chefs und können euch verklagen, wenn ihr sie wissentlich falsch informiert.

Wenn EA-CEO Andrew Wilson diesem hehren, ja geradezu hanseatischen Geschäftsleut-Grundsatz folgt, dann wissen wir dank Gamespot und Gamesradar seit dem jüngsten Investor-Report um drei Sachverhalte des nächsten Teils der Battlefield-Reihe.

Battlefields Zukunft

EA wird die Serie trotz des Fiaskos, das Battlefield 2042 vor allem zum Launch gewesen ist, fortsetzen. Battlefield gehört als Marke fest zu EAs Portfolio und ist Teil der Unternehmensstrategie. Wilson sei sicher, dass EA die Fähigkeit hat, Battlefield in der Zukunft auf eine ganz neue Art zurückzubringen .

Während des Reports übernahm er den Investoren gegenüber auch die Verantwortung für die Probleme rund um Battlefield 2042. Und er habe im Nachgang eines Gespräches mit dem neuen Führungsteam des Battlefield Franchise, außergewöhnliches Vertrauen in das Team und in den Fortschritt, den sie hin zu einer Zukunft der Serie machen .

12:31 Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Was wir nicht zum nächsten Battlefield wissen

Nunja, eigentlich fast alles andere. Bis auf, dass es kommt und eine Singleplayer-Kampagne beinhalten wird, wissen wir nichts. Denn was Wilson genau meint, kann quasi frei interpretiert oder besser gesagt erfunden werden.

Der CEO verspricht den Investoren, zur passenden Zeit Details zu verraten. Aktuell habe er nichts in Sachen Terminen anzukündigen. Aber das neue Battlefield werde - wie alle Produkte des Publishers - der Strategie von EA folgen,

Spiele und Erfahrungen zu bauen, die gewaltige Online-Communities anlocken und unterhalten, und zwar über Plattformen, Geschäftsmodelle und Regionen hinweg.

