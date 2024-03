Battlefield 2042: Season 7 startet bald, jetzt gibt es den ersten Trailer und alle Infos

In genau einer Woche, am 19. März 2024 startet die siebte Season von Battlefield 2042. Jetzt verraten die Entwickler im Detail, welche Neuerungen und Inhalte euch erwarten. Neben drei neuen Primärwaffen dürft ihr euch auf einen Kampfjet, sowie zwei neue Karten freuen.

Alles was ihr zu Season 7 wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Was ist neu in Season 7?

2:52 Battlefield 2042: Im Gameplay-Trailer zu Season 7 entbrennt ein Kampf um eine Stadt in der Wüste

Waffen: Insgesamt drei neue Waffen erweitern in Season 7 das Arsenal von Battlefield 2042.

Zu Beginn der Season kommen das Sturmgewehr AK 5C, sowie die Maschinenpistole SCZ-3 dazu. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint außerdem das DFR Strife, eine Art Hybrid aus Sturmgewehr und Leichtem Maschinengewehr.

Gadget: Neben den drei Primärwaffen wird es außerdem einen neuen Raketenwerfer geben. Den SRAW kennt ihr möglicherweise schon aus Battlefield 4. Er verschießt eine Fahrzeug-Abwehrrakete, die sich nach dem Abschuss noch von euch steuern lässt.

Kampfjet: Piloten dürfen sich über einen futuristisch anmutenden Kampfjet freuen. Der XFAD-4 Draugr erscheint später in Season 7 und verfügt über EMP-Bomben und radargelenkte Raketen.

Karten: In Season 7 wird es zum ersten Mal zwei neue Karten geben. Strenggenommen ist aber nur eine der beiden Maps vollkommen neu. Hafen versetzt uns in eine chilenische Stadt am Rand der Atacama-Wüste. Wir kämpfen hier auf engstem Raum in den Häusern und Gassen der kleinen Stadt.

Das Zentrum der Karte bildet der Ortskern mit Geschäften und Marktständen.

Als zweite neue Karte kommt es das Stadion von Sanduhr dazu, das zuvor im Rahmen des Reworks von der Map entfernt worden war. Nun soll es als eigene Karte für reine Infanteriegefechte dienen.

Battle Pass: Wie gewohnt könnt ihr neue Inhalte und kosmetische Gegenstände wieder über einen Battle Pass mit hundert Stufen freischalten. Wer die Premium-Variante kauft, bekommt zusätzliche Skins und Premiumwährung.

Neben den neuen Inhalten wird die neue Season auch einige Verbesserungen im Gepäck haben, etwa beim Rückstoß und den Animationen der Waffen.

Falls ihr Battlefield 2042 nach sieben Seasons doch noch eine Chance geben wollt, habt ihr zudem die Gelegenheit, den Shooter für kurze Zeit kostenlos zu spielen. Vom 21. bis zum 24. März könnt ihr das Spiel auf allen Plattformen für lau ausprobieren. Solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden, profitiert ihr dann außerdem von einem Rabatt.