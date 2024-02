Bekannter Insider verrät erste Details zu Battlefield 7: Setting, Release und kostenloses Battle Royale

Battlefield 7 will wieder zurück zu den Wurzeln der Serie - zumindest wenn man ersten Insider-Infos glaubt.

Auf der Webseite Insider Gaming, die vom bekannten Branchen-Insider und Leaker Tom Henderson geleitet wird, ist ein neuer Bericht über die Zukunft von Battlefield aufgetaucht. Die Infos stammen aus einer anonymen Quelle und lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Schenkt man dem Artikel Glauben, geht Battlefield 7 einen ganz klaren Schritt zurück zu den Wurzeln der Reihe, die nach zahlreichen Fehltritten in den letzten Jahren wieder einiges an Fan-Vertrauen zurückzugewinnen hat.

BF2042 wurde zumindest nach dem schlimmen Release Season für Season besser:

9:18 Battlefield 2042 - Mit Season 5 ist der Shooter endlich auf Kurs!

Was genau besagt der Battlefield-Leak?

Von offizieller Seite ist bereits bekannt, dass EA die Serie künftig zu einer Art »Battlefield-Universum« ausbauen und diverse Serienteile und Ableger miteinander verknüpfen will.

Laut Insider Gaming ist für Battlefield 7 folgendes geplant:

Release-Termin im Oktober 2025

im Oktober 2025 »Zurück zu den Wurzeln« als Motto

als Motto 64 Spieler statt 128 wie in BF2042

statt 128 wie in BF2042 4-Klassen-System von früher kehrt zurück

von früher kehrt zurück Zerstörungs-Physik wird stark überarbeitet

wird stark überarbeitet Modernes Setting zwischen 2025 und 2030

zwischen 2025 und 2030 Kriegstechnologie steht im narrativen Fokus

steht im narrativen Fokus Separates Battle Royale mit Free2Play-Modell

Sollten die Gerüchte zum Multiplayer stimmen, hakt das nächste Battlefield bereits jetzt einige der Checkboxen ab, die für ein BF-Comeback unbedingt notwendig sind. In Sachen Battle Royale scheint Battlefield dem Modell von CoD Warzone nachzueifern.

BF7 mit kostenlosem Battle Royale?

Laut Insider Gaming arbeitet das Studio Ripple Effect (früher DICE LA) unter der Leitung von Respawn-Chef Vince Zampella an einem Battle-Royale-Ableger zum neuen Battlefield.

Mit einem Free2Play-Modell und einer engen Anbindung an das Hauptspiel will man offenbar der Strategie von Call of Duty und Warzone nacheifern. Da wundert es wenig, dass mit Byron Beede der ehemalige Leiter des Live-Service-Supports für CoD an dem Projekt arbeiten soll.

Das Spinoff soll zwei Varianten umfassen: Ein klassisches Battle Royale und ein Gauntlet-Modus, bei dem Teams in mehreren Runden Missionsziele erfüllen müssen, wobei immer das das Squad mit dem niedrigsten Score ausscheidet. Damit würde der Gauntlet-Modus etwa dem Turnier-Prinzip von The Finals folgen.