Battlefield verliert weiteren Chefentwickler: Jetzt springt auch noch der Creative Director ab

Battlefield 7 soll angeblich im Oktober 2025 kommen. Doch beim Entwickler herrscht ein Exodus an Führungspersonal.

Für Fans von Battlefield gibt es jetzt noch mehr Grund zur Sorge: Ein weiterer wichtiger Entwickler geht von Bord. Wie Battlefield Bulletin via Twitter berichtet, hat Craig Morrison das Entwicklerstudio DICE verlassen. Er hatte die Rolle im Dezember 2022 angetreten.

Große Fußstapfen

Der Wechsel ist inzwischen via LinkedIn offiziell bestätigt. Morrison sollte als Studio Creative Director bei DICE die Battlefield-Marke weiterentwickeln, nachdem Lars Gustavsson das Studio im Herbst 2022 verlassen hatte.

Er trat damit in sehr große Fußstapfen: Gustavsson war 22 Jahre bei DICE gewesen und unter dem Titel »Mr. Battlefield« in der Community bekannt und geschätzt. Als Produzent, Designer und Director war Gustavsson seinerseits maßgeblich an der Entwicklung von Battlefield 1942, BF2, Bad Company 2, BF3 und 4 sowie Battlefield 1 und BF5 beteiligt.

Craig Morrison war vor seiner Zeit beim Battlefield-Team als Designer für Blizzard tätig und wechselte nun zum Studio Blue Scarab Entertainment. Mit seinem Weggang ist nun die Rolle als Studio Creative Director bei DICE also erneut unbesetzt.

Nicht der erste große Abschied

Es ist ein erneuter Rückschlag für die Marke Battlefield. Im Februar kam heraus, dass Entwicklerchef Marcus Lehto nicht mehr an Battlefield arbeitet.

Lehto hätte eigentlich mit seinem Team bei Ridgeline Games eine neue Story-Richtung für Battlefield vorgeben und ein zusammenhängendes BF-Universum entwerfen sollen.

Kurze Zeit später kam die nächste Hiobsbotschaft: Im Rahmen der Entlassungswelle bei EA wurde das ganze Team von Ridgeline geschlossen und die Beschäftigten entlassen.

Wie geht’s weiter?

Gerüchten zufolge soll das nächste Battlefield zurück zu den Wurzeln der Reihe gehen und wieder 64 Spieler, das alte Klassensystem und wieder stark zerstörbare Umgebungen bieten. Mit der Physik will man offenbar »alle anderen Spiele in den Schatten stellen«, heißt es.

Offiziell angekündigt ist ein neuer Battlefield-Teil noch nicht, neben DICE in Schweden arbeitet aber auch das Studio Ripple Effect (früher DICE Los Angeles) an der Zukunft der Serie.