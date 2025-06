Weil Battlefield 6 immer noch keinen Gameplay-Trailer hat, basteln Fans einfach selbst einen - aus Leaks

Zum neuen Battlefield gibt es offiziell noch nichts zu sehen, daher nimmt die Community es selbst in die Hand.

Schon die ersten Klänge des von Fans gemachten Trailers dürften bei Battlefield-Veteranen zu nostalgischen Gefühlen führen. Da es offiziell noch keine Videos zu Battlefield 6 gibt, bauen sich kreative Fans selbst die Trailer zusammen. Dafür nutzen sie die Leaks aus dem Community-Testprogramm Battlefield Labs.

Den richtigen Ton treffen

Ein Nutzer des Leak-Kanals DetcikTTV2 auf Telegram hat das Video mit Clips aus Battlefield Labs erstellt und mit dem musikalischen Thema aus Battlefield 3 unterlegt. Das dazugehörige YouTube-Video ist wieder offline, es gibt aber noch einen Reddit-Beitrag mit dem Fan-Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Im Video sind zahlreiche Features des kommenden Shooters zu sehen. Dazu gehören die vielen Möglichkeiten, die Map zu zerstören, den Kampf als Infanterist oder mit dem Panzer oder die Takedowns, die ihr bei ahnungslosen Gegnern durchführen könnt.

Allein die Musik sorgt bei den Reddit-Nutzern für Begeisterung. So kommentiert beispielsweise Hekkeno: »Ich schwöre, dass die Titelmelodie von Battlefield 3 die beste Spielmelodie ist, die ich je in meinem Leben gehört habe.«

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Autoplay

Fans sind optimistisch

Entwickler Dice und EA scheinen bereits die richtigen Töne anzuschlagen, denn selbst dieser aus Leaks zusammengeschraubte Trailer lässt viele auf ein wirklich gutes neues Battlefield hoffen.

Lucky-Play5754 schreibt: »Das hat wirklich die Grundlage für einen Knaller. Es braucht nur noch ein paar große Änderungen und den letzten Schliff.« Der Nutzer rafahuel ist ebenfalls völlig begeistert: »Bro, ich kann nicht mit der Menge an Optimismus umgehen, die dieses Video mir gibt.«

Eine offizielle Enthüllung soll es laut EA noch im Sommer geben, was natürlich keine sonderlich präzise Zeitangabe ist. Beim Release-Datum sieht es nicht besser aus, das liegt im Fiskaljahr 2026, welches für den Publisher am 31. März 2026 endet. Die Fans müssen sich also noch ein Weilchen gedulden und mit Leaks über Wasser halten - an letzterem mangelt es ja auch nicht.