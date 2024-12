Kriegt Battlefield 7 endlich die Kurve? - mit Fabian Siegismund

55:26 Kann Battlefield 7 noch etwas retten? Der gesamte Talk mit Fabian Siegismund

Mit Battlefield 7 erblickt im November 2025 ein weiterer Teil der Shooter-Reihe das Licht der Welt. Zuletzt plagten Battlefield jedoch zahlreiche Probleme wie zum Beispiel kaputte Releases und halbgare Versprechen.

Deshalb haben es sich Michi und Paul im Rahmen unseres großen Streaming-Events FYNG 2025 auf unserem Sofa bequem gemacht, um mit Fabian Siegismund über die Schwierigkeiten der Vergangenheit zu sprechen und euch einen kleinen Ausblick auf Battlefield 7 zu geben.

Die wichtigsten Punkte:

Die schlechte Qualität von Battlefield 2042 und das fehlende Feedback der Community durch das EA-Game-Changers-Programm, haben zu Enttäuschungen bei Fans geführt und den Ruf der Serie geschmälert.

Battlefield 7 könnte durch eine dichte Atmosphäre, robuste Zerstörung, eine realistische Soldatenästhetik und einen Fokus auf Teamwork glänzen. Gleichzeitig muss es die Fehler der Vergangenheit vermeiden und die Darstellung verbessern.

Battlefield 2042 fehlt es an lohnender Teamdynamik und an Gameplay-Elementen, die früher die Zusammenarbeit und verschiedene Spielstile gefördert haben. Demnach steht Battlefield 7 trotz seiner besonderen Gameplay-Elemente in Bezug auf die Spielerbindung vor einer Herausforderung.

Battlefield 7 muss fesselndes Gameplay und realistische Ästhetik der aggressiven Monetarisierung vorziehen, um die Attraktivität der Serie wiederzubeleben.

Der Vorgänger Battlefield 2042 könnte noch besser werden, wenn es sich auf die Fraktionen im Mehrspielermodus konzentriert, die DLC-Bedenken anspricht und die Glaubwürdigkeit des Gameplays erhöht.

Der Erfolg von Battlefield 7 hängt davon ab, ob es gelingt, die Mehrspielermodi auszubalancieren, das Vertrauen der Community zu gewinnen und das Battlefield Portal effektiv zu nutzen.

Das hier ist natürlich nur ein grober Ausblick. In ihrer Diskussion sprechen Michi, Paul und Fabian ausführlich über die Zukunft der Shooter-Reihe und welche Fehler Battlefield 7 nicht von seinem Vorgänger übernehmen sollte. Also schaut doch gerne einmal bei dem Talk vorbei und lasst euch mit frischen Battlefield-Infos berieseln.

