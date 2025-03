Battlefield 7: Riesige Liste an Waffen und Vehikeln geleakt, Entwickler verrät erste Details über Panzer-Balance

Offiziell gab es bisher nur 10 Sekunden Gameplay aus dem neuen Battlefield-Teil - doch dank Leaks wissen wir längst mehr.

Nachdem wir bereits im ersten großen Leak zu Battlefield 7 einige der Waffenmodelle identifizieren konnten, gibt es jetzt eine ganze Flut an Details zum Arsenal des Spiels.

Woher kommt das? Ein bekannter Dataminer hat die umfangreiche Liste von Waffen und Vehikeln aus dem neuen Battlefield in der Labs-Umgebung entdeckt und via Social Media geteilt.

Wie sicher sind die Leaks?

Die neuen Infos stammen von einem User namens Temporyal, der sich bereits mit zutreffenden Leaks zu vergangenen Teilen wie Battlefield 2042 und Battlefield 5 einen Namen in der Community gemacht hatte.

Er räumt jedoch selbst ein, dass nicht alle Waffen zwangsläufig in der finalen Release-Version enthalten sein müssen.

Genießt also die Liste noch mit einer gesunden Portion Skepsis, immerhin befindet sich Battlefield 7 noch in der Alpha (und hat noch nicht einmal einen finalen Titel).

Welche Waffen wurden gefunden?

Assault Rifles

Kord 6P67

Galil ACE 32

HK G36

HK G3A4

HK433

L85A3 (SA80)

FN SCAR-L

IWI Tavor 7

Carbines

AK-205

HK417 A2

M4A1

MSBS Grot B

QBZ-192

SCAR-SC .300

Sig SG 553 R

Sig XM7 (MCX Spear)

PDWs / SMGs

B&T APC10

Sig MPX

HK MP5 MLI

HK MP7 A2

FN P90

HK UMP40

Kriss Vector

LMGs

M240L

M27 IAR

M249 SAW

M60E6

HK MG4

RPK-74N

Ultimax 100

Sig XM250 (LMG 6.8)

Bolt-Action Rifles

Remington M2010 ESR

Barret MRAD

SV-98M

DMRs

M39 EMR

Chukavin SVCh

Dragunov SVDM

Shotguns

Kalashnikov 18.5 KS-K

Mossberg 590A1

Kel-Tec KSG

Benelli M1014

Secondary

FN Five-Seven Mk3

Glock 22

Sig P320 M18

Smith & Wesson Mod. 327

Colt M45A1

Taurus Raging Hunter

Welche Vehikel wurden gefunden?

Flugzeuge

F-22 Raptor (Fighter Jet)

Su-57 Felon (Fighter Jet)

F-16 Fighting Falcon (Attack Jet)

JAS 39 Gripen (Attack Jet)

Helikopter

AH-64E Apache

Eurocopter Tiger

AH-6 Little Bird

UH-60 Black Hawk

Kampfpanzer

Abrams M1E3

Leopard 2A8

Sonstige

FlakPz Gepard

CV90 IFV

M2 Bradley IFV

Marauder APC

General Dynamics Flyer

Vector Commando Truck

Quadbike

Dirtbike

Erste Details zum Panzer-Gameplay vom Entwickler

In den ersten Gameplay-Leaks aus Battlefield Labs war zu sehen, dass Panzer regelmäßig an Versorgungspunkten anhalten müssen, um Munition nachzufüllen – der Vorrat ist also nicht endlos und zwingt die Panzercrew regelmäßig zum Rückzug.

Auf die Forderung eines Fans, dieses Feature wieder zu streichen, weil es schon in BF5 schlecht funktioniert habe, reagiert der Lead Producer David Sirland:

Wir wollen ausbalancierte und zugleich mächtige Panzer, die ihrem Namen gerecht werden. Es wird neben Munition auch noch andere Dinge geben, die Panzerfahrer auf Trab halten werden. Der Ansatz kommt nicht aus BF5, sondern existierte bereits zur Zeit von Battlefield 2. Der Schlüssel zu einer guten Version [dieses Features] ist die Platzierung der Versorgungstationen. Sie sollen eine Ressource sein, die man sich auf der Map erobert.

Sirland versteht die Versorgungstationen von Panzern also als ein Missionsziel, um das die beiden Team ganz aktiv ringen werden, um ihren Panzern einen logistischen Vorteil zu verschaffen.

Er betont, dass man BF Labs nutze, um den Munitionsvorrat, Panzerung, Geschwindigkeit und Fähigkeiten sowie die Balance gegen Anti-Panzer-Waffen der Infanterie gut auszutarieren. Endlose Munition für Fahrzeuge wird es also aller Voraussicht nach nicht geben.

Was sagt ihr zu den neuen Informationen? Ist eure Lieblingswaffe dabei und wie steht ihr zur Versorgungsmechanik von Panzern? Schreibt uns unten in die Kommentare!