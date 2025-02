Wie ihr euch zum Playtest bei Battlefield Labs anmeldet, um schon vor Release zu spielen

Wenn ihr euch für Battlefield Labs registriert, habt ihr die Chance, Battlefield 7 vor Release zu spielen.

EA und DICE haben ein neues Kapitel in der Battlefield-Reihe aufgeschlagen – und ihr könnt schon jetzt mit dabei sein. Mit dem neuen Playtest-Programm Battlefield Labs haben einige Glückliche die Chance, in einer Pre-Alpha-Version des kommenden Battlefield 7 mitzuspielen und aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken. Wir erklären euch, wie ihr euch bei Battlefield Labs registriert, um schon vor allen anderen einen Blick in den kommenden Shooter werfen zu können.

So meldet ihr euch bei Battlefield Labs an

Um an Battlefield Labs teilzunehmen, müsst ihr die offizielle Battlefield-Labs-Website besuchen. Meldet euch in eurem EA-Konto an und klickt anschließend auf Jetzt registrieren . Nachdem ihr eine kurze Umfrage ausgefüllt habt, ist die Anmeldung abgeschlossen.

Für die erste Testphase werden ausschließlich Spieler aus Nordamerika und Europa berücksichtigt.

Nur wenige Tausend Tester werden ausgewählt – sowohl erfahrene Battlefield-Veteranen als auch Neulinge sollen vertreten sein. Erhaltet ihr eine Einladung, bekommt ihr eine E-Mail von EA mit allen weiteren Details zum Testablauf.

Was euch erwartet

Die Testsessions starten in den kommenden Wochen – es gibt keinen festen Zeitplan, da verschiedene Sessions zu regional passenden Zeiten stattfinden.

Werdet ihr für Battlefield Labs ausgewählt, könnt ihr …

… eine frühe Version des Spiels spielen, die noch einige Ecken und Kanten hat sowie Bugs aufweist.

… die grundlegenden Spielmechaniken, wie das Kampfsystem, Zerstörungsmechaniken und Fahrzeuge, testen.

… euer Feedback direkt über einen privaten Discord-Kanal an die Entwickler übermitteln, sodass eure Anregungen direkt in die weitere Entwicklung einfließen können.

Seid euch aber bewusst: Da ihr in einer Pre-Alpha-Version spielt, kann es zu unerwarteten Abstürzen oder Problemen kommen. Genau hier ist dann euer Input gefragt, um Battlefield 7 so stabil und unterhaltsam wie möglich zu machen.

5:05 Im ersten offiziellen Video zu Battlefield 7 verstecken sich 11 Sekunden Gameplay

Autoplay

Technische Voraussetzungen

Wer am Playtest teilnehmen möchte, sollte sicherstellen, dass der eigene PC mindestens folgende Spezifikationen erfüllt:

CPU: Intel Core i5‑8400 oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5‑8400 oder AMD Ryzen 5 2600 GPU: Nvidia RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)

Nvidia RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Arbeitsspeicher: 16 GB

16 GB Speicher: Mindestens 30 GB freier Speicherplatz

Für Konsolen-Spieler gilt: Battlefield Labs wird auch auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.

Battlefield 7 holt mit Battlefield Labs die Community früh mit ins Boot und gibt euch die Chance, das Spiel nicht nur als einer der Ersten zu spielen, sondern aktiv mitzugestalten. Werdet ihr euch für die Playtests anmelden? Und was erwartet ihr euch von Battlefield 7 – eine Rückkehr zu alten Stärken? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!