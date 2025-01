Battlefield 7 muss »mit Gameplay-Szenen überzeugen, nicht durch Worte«, sagt der Chefentwickler

Zu Battlefield 7 gibt's noch keine offiziellen Screenshots, weshalb hier der Vorgänger 2042 abgebildet ist.

Nach Battlefield 2042 sind die einstigen Fans der Reihe durchaus skeptisch. Der Chefentwickler des nächsten Teils hat einigen Spielern aber nun Hoffnung geschenkt.

Der Youtuber und Streamer Enders hat in den letzten Jahren nicht viele positive Worte zu Battlefield gefunden. Umso mehr hat es ihn überrascht, als sich der Chefentwickler David Sirland von Battlefield 7 bei ihm gemeldet hat.

Nicht nur hat dieser auf seine Posts bei X reagiert, der Mitverantwortliche für Battlefield 4 hat sich knapp 20 Minuten mit ihm auf Twitch unterhalten - und mit seinen Worten sogar dem stets kritischen Enders etwas Hoffnung gegeben.

Branchen-Insider Tom Henderson hat vor wenigen Tagen berichtet, dass einige Content Creator bereits den nächsten Battlefield-Titel anspielen könnten. Enders wurde daraufhin von seiner Community mehrfach gefragt, ob er ebenfalls von EA eingeladen wurde.

Aufgrund seiner offenen und ausführlichen Kritik an den letzten Battlefield-Spielen ging dieser aber nicht davon aus, jemals mit dem Entwicklungsstudio Dice zusammenzuarbeiten und teilte das auf X. Zu seiner Überraschung antwortete der sonst eher zurückhaltende David Sirland auf seinen Post: Er solle sich mal nicht so sicher dabei sein.

Dabei hat es der Chefentwickler aber nicht belassen und auf zahlreiche Fragen der Community im Post geantwortet. Besonders vielversprechend für Spieler war folgende Aussage:

Ich denke, ich habe das bereits über einen Battlefield-Titel gesagt - es ist notwendig, durch gespieltes Gameplay zu überzeugen - nicht durch Wörter oder Versprechungen. Alles zu seiner Zeit.

Als wäre das nicht schon ungewöhnlich genug, zeigte sich Sirland im nächsten Twitch-Stream von Enders im Chat zu erkennen. Die beiden unterhielten sich auf diese Weise und sprachen unter anderem über Features aus den vergangenen Teilen, die bei den Fans besonders viel Anklang gefunden haben. In einem Video zur Thematik sagt Enders:

Nach dem Gespräch war das allgemeine Gefühl … es hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Und dieses Wort verlässt nicht so schnell meinen Mund.

Das sind schon bedeutsame Worte für einen der größten Kritiker der Reihe, aber wie Sirland ja sagte - Versprechungen reichen nicht aus. Damit ist der CEO von EA noch im letzten Jahr auf die Schnauze geflogen, als die Reaktionen auf seine großen Worte nicht sonderlich positiv ausfielen.

Der Battlefield-Veteran hat übrigens an einigen Ablegern wie Battlefield 4 mitgewirkt, bei 2042 war er jedoch nicht bei Dice angestellt. Seit Dezember 2022 ist Sirland wieder zurück und werkelt als Chefentwickler an der Nummer 7 herum. Verratet gerne in den Kommentaren, ob ihr Hoffnungen für Battlefield habt oder ob sich die Reihe in euren Augen in eine Sackgasse manövriert hat!