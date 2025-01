Bei Battlefield 7 kündigt sich Großes an, Reveal soll bevorstehen

Alles deutet darauf hin, dass ein neues Battlefield im Jahr 2025 angekündigt wird. Jetzt gibt es neue Indizien zu Teil 7.

Schon lange warten Shooter-Fans auf ein neues Battlefield, das die Serie zu ihren grandiosen Ursprüngen zurückführt. Dieses Jahr sollen wir nicht nur den ersten offiziellen Blick darauf erhaschen, auch der Release von Battlefield 7 ist angeblich für November 2025 geplant.

Die Ankündigung und das Gameplay-Reveal des Multiplayer-Shooters von Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts soll nun kurz bevorstehen. Das zumindest berichtet die Webseite Insider Gaming mit Verweis auf der Entwicklung nahestehende Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollen.

Die Basis der Gerüchte? Intensive Playtests von Battlefield 7 hinter den Kulissen.

Wie verlässlich sind die neuen Informationen?

Insider Gaming wird von Tom Henderson betrieben. Henderson sticht seit Jahren verlässliche Informationen an die Öffentlichkeit durch. Er machte sich mit Leaks zur Battlefield-Serie einen Namen.

Seitdem verbreitet er immer wieder exklusive Informationen über die Hintergründe der Spieleentwicklung und anstehende Enthüllungen, basierend auf vertraulichen Gesprächen mit Branchenkennern.

55:26 Fabian Siegismund kennt sich ebenfalls gut mit Battlefield aus; bei GameStar Talk spricht er über die Zukunft der Serie

2022 gründete Henderson die Webseite Insider Gaming, für die neben Henderson mittlerweile zehn Autoren und Autorinnen auf vertraglicher oder freiberuflicher Basis arbeiten.

Auch wenn Henderson in der Vergangenheit eine sehr hohe Trefferquote mit seinen Voraussagen und Insider-Berichten aufweisen konnte, muss er zuweilen auch Kritik einstecken. Bei einem Report über die Arbeitszustände beim Weltraum-MMO Star Citizen bemängelten Beobachter etwa die angeblich mangelhafte Recherche.

Was sagt Henderson über die Playtests zu Battlefield 7?

Das siebte Battlefield (das Insider Gaming als Battlefield 6 bezeichnet) soll sich dem neuesten Bericht zufolge gerade in einer Phase intensiver Playtests befinden. Heerscharen von Testern seien damit beschäftigt, frühe (Alpha-)Versionen von Battlefield 7 zu spielen und auf Fehler sowie Gameplay-Qualität zu überprüfen.

Dabei seien laut Quellen »viel häufiger als in den vergangenen Teilen« externe Spieler von außerhalb des Entwicklungsstudios in die Tests involviert. Bereits Ende 2024 berichtete Insider Gaming darüber. In einem Update vom 24. Januar 2025 schreibt Tom Henderson jetzt, dass die Playtests »im Vorfeld einiger großer Ankündigungen für das Spiel in den kommenden Monaten wieder ausgeweitet« werden.

Dies könnte auf einen offiziellen Gameplay-Reveal von Battlefield 7 hindeuten, möglicherweise zum Summer Game Fest im Juni hindeuten. Der Artikel führt weiter aus: »Es wird davon ausgegangen, dass die Playtests den Multiplayer des Spiels und das kostenlose Battle Royale von Ripple Effect testen werden.«

Ripple Effect oder DICE L.A. ist eins von drei Studios, die Hauptentwickler DICE laut offiziellen Informationen seitens Electronic Arts bei Battlefield 7 unterstützen. Bei den anderen beiden handelt es sich um Criterion (Need for Speed Unbound) und Motive (Dead Space Remake).

Schwache Verkaufszahlen von Dragon Age: The Veilguard und sinkende Einnahmen im Zusammenhang mit Live-Service-Games wie EA FC machen Electronic Arts aktuell zu schaffen. Da wäre die Ankündigung und baldige Veröffentlichung eines neuen Battlefield sicher willkommen, um Anleger zu beruhigen und die Aussichten für das nächste Geschäftsjahr aufzuhellen.