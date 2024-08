»Glaube ich, wenn ich's sehe« - EA-Chef verspricht Großes für Battlefield 7, aber Fans sind skeptisch

Battlefield 7 soll angeblich 2025 erscheinen und in der Gegenwart oder nahen Zukunft angesiedelt sein.

Das nächste Battlefield wird eins der größten und ehrgeizigsten Projekte der gesamten EA-Geschichte. Das behauptet zumindest Andrew Wilson, seines Zeichens CEO von EA.

Im Rahmen eines Finanzreports zu den EA-Geschäftszahlen sagt Wilson wörtlich:

[Das neue Battlefield] ist nicht nur eine unserer höchsten Prioritäten, sondern gehört auch zu den ambitioniertesten Projekten unserer Geschichte. Wir haben das beste Team zusammengebracht und verbinden das mit den Ressourcen und der Technologie, die sie für die nächste epische Battlefield-Erfahrung brauchen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der EA-Boss mit großen Versprechungen zu Battlefield 7 um sich wirft. Doch Vorfreude in der Community bricht deshalb längst keine mehr aus: Viele Fans sind bei solchen Aussagen inzwischen äußerst skeptisch.

Fans wittern »Ammenmärchen«

In den Kommentarspalten des Internets bringen Battlefield-Fans weltweit ihr Misstrauen zum Ausdruck. So schreibt der Twitter-Nutzer Dead Cell: »Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. EA-Spiele kommen oft nicht fertig raus – was auch immer der Release-Termin ist, schlagt noch ein Jahr drauf.«

Battlefield 2042 hatte als neuester Teil der Serie zum Launch massig Kritik einstecken müssen und fristete sogar kurzzeitig ein Dasein auf Platz neun der zehn am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam.

Das hat sich inzwischen geändert, wie ihr hier seht:

9:18 Battlefield 2042 - Mit Season 5 ist der Shooter endlich auf Kurs!

Doch den miesen Start haben die User nicht vergessen: »Ich werde es richtig schwer haben, mich auf ein neues Battlefield zu freuen, nachdem mich 2042 so schlimm enttäuscht hat«, kommentiert BAMTube auf Twitter.

Und auf Reddit heißt es von Shivalah zu den großen neuen EA-Versprechungen: »Ich habe all diese Ammenmärchen zu oft gehört, als dass es mich kümmern würde und bin nicht einmal mehr sicher, warum ich das Battlefield-Reddit überhaupt noch abonniert habe.«

Zurück zu den Wurzeln?

Die Stimmung scheint also alles andere als optimistisch zu sein, Battlefield hat als Marke zu viel Vertrauen verspielt. Auch wir haben darüber ausführlich berichtet:

Zuletzt häuften sich zudem Hiobsbotschaften über erneute Studioschließungen rund um Battlefield.

Offiziell ist über den nächsten Battlefield-Teil noch nichts bekannt. Insider-Infos zufolge, soll sich der Titel aber stark an den Glanzzeiten von BF3 und BF4 orientieren – inklusive Rückkehr des Klassensystems, das in BF2042 durch die weitaus weniger beliebten Specialists abgelöst worden war.

Außerdem gibt es Gerüchte um eine Battle-Royale-Auskopplung mit Free2Play-Modell, also ähnlich wie bei Call of Duty und Warzone.