Ein Tim Burton-Klassiker wird nach 35 Jahren endlich fortgesetzt - mit einem der größten Netflix-Stars

Mit Beetlejuice gelang Regisseur Tim Burton 1988 der große Durchbruch. Und während über eine lange Zeit hinweg immer wieder mal an der Fortsetzung gearbeitet wurde, ist es jetzt endlich soweit: Beetlejuice 2 kommt tatsächlich und über 35 Jahre nach dem Original in die Kinos!

Rückkehr alter Bekannter

Und keine Sorge: Fast alle wichtigen Beteiligten der ursprünglichen Horrorkomödie sind mit von der Partie. Regisseur Tim Burton setzt Beetlejuice 2 persönlich in Szene, während auch Michael Keaton und Winona Ryder in ihren Kultrollen zurückkehren.

Für das lang erwartete Sequel wurde sogar der vielleicht größte Netflix-Star zum aktuellen Zeitpunkt gecastet: Jenna Ortega aus der Hit-Serie Wednesday wirkt ebenfalls am Film mit und schlüpft dafür in die Rolle der Tochter von Lydia Deetz (Winona Ryder).

Erst vor wenigen Tagen wurden Fotos vom Beetlejuice 2-Set geleakt, welche die Wednesday-Darstellerin in ihrem Look für den neuen Tim Burton-Film enthüllt:

Worum es in Beetlejuice überhaupt geht? Im ersten Film drehte sich die Handlung hauptsächlich um ein frisch verstorbenes Ehepaar (Alec Baldwin und Geena Davis), das mit den neuen Bewohnern ihres jetzt leer stehenden Hauses alles andere als glücklich sind. Dabei holen sie sich die Hilfe des ungestümen und ziemlich gewitzten Poltergeists und Bio-Exorzisten Beetlejuice (Michael Keaton), der ihr Leben nach dem Tod ins Chaos stürzt und insgeheim eigene Ziele verfolgt.

Konkrete Details zur Handlung von Teil 2 gibt es aktuell nicht - diesbezüglich müssen sich Fans erstmal noch in Geduld üben. Eine ungefähre Vorstellung liefert euch aber auch vielleicht der offizielle Trailer zum ersten Film:

Kinostart für 2024 geplant

Beetlejuice 2 soll am 6. September 2024 in den Kinos starten. Neben Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O’Hara stoßen außerdem noch Willem Dafoe, Monica Bellucci und Justin Theroux zum Cast.

Ursprünglich war Beetlejuice 2 schon ab 1990 geplant, versauerte aber jahrelang in der Enwicklungshölle. Das Skript für Beetlejuice Goes Hawaiian wurde immer wieder weitergereicht und überarbeitet und sollte letztendlich nie umgesetzt werden.

Mit dem ersten Beetlejuice gelang Kult-Regisseur Tim Burton der Durchbruch: Mit einem Budget von 15 Millionen US-Dollar spielte sein erster großer Film weltweit über 75 Millionen ein. Daraufhin folgten bekannte Produktionen wie Batman und Batman Returns, Edward mit den Scherenhänden, Sleepy Hollow oder Sweeney Todd.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Beetlejuice 2? Freut ihr euch, dass es nach 35 Jahren endlich mit der Fortsetzung klappt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welcher Film oder welche Serie ist euer Liebling von Tim Burton? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!