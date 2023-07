Besitzer verkauft seinen Gaming-Laden für 1 Mio. Dollar an alle - außer Elon Musk

Falls Elon Musk diesen Laden kaufen will, muss er extra zahlen.

Geht ihr heutzutage noch in Gaming-Läden? Ja? Ihr hättet sogar am liebsten selbst einen und - ganz wichtig - seid nicht Elon Musk? Dann ist jetzt eure einmalige Chance gekommen, wenn ihr das passende Kleingeld habt.

In Kalifornien verkauft gerade jemand sein Retrospielegeschäft, inklusive 20.000 Spielen, für genau eine Million US-Dollar.

Riesige Gaming-Sammlung landet auf dem Markt

Bei dem angebotenen Laden handelt es sich um Dave's Retro Games in Sacramento, Kalifornien und ist dort eine wahre Institution. Seit über 35 Jahren kauft und verkauft dort der Besitzer, Dave Smith, hauptsächlich alte Spiele und Konsolen. Das Geschäft hat viele Fans, die besonders die große Auswahl und die gemütliche Atmosphäre zu schätzen wissen.

So prall gefüllt ist der angebotene Laden. (Bild: Facebook/Dave's Retro Games)

Seit Kurzem steht der Laden sowie sämtlicher Deko und Ausstattung zum Verkauf auf Craigslist, dem US-Pendant zu Ebay Kleinanzeigen.

Was ihr ungefähr alles bekommt, listet der Besitzer in seiner Anzeige auf:

Tonnenweise seltene Spiele (über 20.000!), Konsolen und Anschlüsse

Eine riesige, aufblasbare Mario-Figur

Ausrüstung, um alte Spiele zu reparien und restaurieren

Ihr dürft die Garage des Besitzers ausräumen, die ebenfalls prall gefüllt mit Gaming-Equipment ist

Der Besitzer will mit seiner Anzeige vor allem Multimillionäre mit erwachsenen Kindern ansprechen, die vor lauter Zockerei das Haus nicht verlassen wollen. Da das Geschäft derzeit nur am Wochenende von 9 bis 15 Uhr geöffnet ist, könnte man so vielleicht den faulen Nachwuchs zu etwas Arbeit animieren,

Der für alles beträgt genau eine Million US-Dollar. Es sei denn, ihr heißt Elon Musk, dann müsst ihr 500.000 Dollar mehr zahlen. Warum, verrät der Inhaber aber nicht.

Laut Dave soll der Laden immer noch gut besucht sein. Der Grund für den Verkauf lautet nämlich, dass er nun einfach in Rente gehen will, nachdem er dem Laden über 35 Jahre seines Lebens gewidmet hat.

Was denkt ihr: Wäre es nicht cool, seinen eigenes Gaming-Geschäft zu haben, das am Wochenende ein beliebter Treffpunkt für alle (Retro-)Gamer ist? Ich bin früher selbst immer in so einen kleinen Laden gegangen und bin dem Besitzer immer noch dankbar, dass er mir damals geraten hat, Final Fantasy 7 statt Parappa the Rapper für meine Playstation zu kaufen.