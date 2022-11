Kurz aus dem privaten Nähkästchen geplaudert: Als Maurice und meine Wenigkeit am 8. September das Konzert der Metalband Blindguardian im Münchner Backstage besuchten, wurden wir gefühlt häufiger erkannt und angesprochen als an einem handelsüblichen gamescom-Tag.

Spätestens da war für uns klar, dass das mit GameStar und Blind Guardian ziemlich gut zusammenpasst.

Angefangen hat diese kuriose Geschichte im August, als uns die Plattenfirma Nuclear Blast anlässlich der Veröffentlichung des neuen Blind-Guardian-Albums The God Machine anschrieb, ob wir das nicht irgendwie aufgreifen wollen.

Heiko Klinge GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge liebt Musik im Allgemeinen und Metal im Speziellen. Blind Guardian entdeckte er verhältnismäßig spät für sich, nämlich mit dem 1998 erschienenen Album »Nightfall in Middle-Earth«. Für ihn gibt es kaum etwas Schöneres als Live-Musik, was ihm entsprechend in den letzten Jahren sehr gefehlt hat.

Hatten wir natürlich schon längst getan, schließlich gibt es auf dem Album mit Blood of the Elves sogar einen von The Witcher inspirierten Song. Und The Witcher kommt in der GameStar-Community ja ebenfalls ganz okay an. Haben wir gehört.

45 9 Mehr zum Thema Blind Guardian lässt sich von The Witcher inspirieren

Also schickten wir einen Artikel-Link zurück und wiesen zusätzlich total uneigennützig darauf hin, dass wir demnächst Geburtstag feiern. Als Antwort bekamen wir doch tatsächlich dieses wundervolle Video zurück, das in der Jubiläums-Woche sogar einer der meistgeschauten Clips auf GameStar.de war:

0:27 25 Jahre GameStar - Die Metal-Band Blind Guardian gratuliert zum Jubiläum

Spätestens jetzt war klar: Hier hatten sich ein paar Nerds gesucht und gefunden. Erst besuchten Frederik, Marcus und André von Blind Guardian unseren Maurice für eine gemeinsame Runde Diablo 3. Später beehrten sie uns noch für einen ausführlichen Talk im GameStar-Podcast.

Wenn man dann noch weiß, dass Blind Guardian bereits einen Gastauftritt in Sacred 2 hatten und für das Rollenspiel Die Zwerge eigens einen Song schrieben, dann wirkt es plötzlich gar nicht mehr so quatschig, dass sie ausgerechnet uns fragen, ob wir nicht Bock haben ihre nächste Tour zu präsentieren. Hatten wir.

Die Infos zur Tour

Also nicht wundern, wenn ihr für die folgenden Konzerte in demnächst Tourplakate mit unserem Logo seht:

22.09.2023: Saarbrücken | Garage | Tickets

| Garage | Tickets 23.09.2023: Frankfurt | Batschkapp | Tickets

| Batschkapp | Tickets 28.09.2023: Berlin | Huxleys | Tickets

| Huxleys | Tickets 29.09.2023: Stuttgart | Liederhalle | Tickets

| Liederhalle | Tickets 30.09.2023: Lichtenfels | Stadthalle | Tickets

| Stadthalle | Tickets 02.10.2023: Köln | E-Werk | Tickets

| E-Werk | Tickets 13.10.2023: Hamburg | Große Freiheit | Tickets

| Große Freiheit | Tickets 14.10.2023: Dresden | Alter Schlachthof | Tickets

| Alter Schlachthof | Tickets 15.10.2023: Oberhausen | Turbinenhalle | Tickets

| Turbinenhalle | Tickets 16.10.2023: München | Backstage | Tickets

| Backstage | Tickets 18.10.2023: Wien | Gasometer | Tickets

| Gasometer | Tickets 20.10.2023: Coesfeld | Fabrik | Tickets

| Fabrik | Tickets 21.10.2023: Osnabrück | Hyde Park | Tickets

Was habt ihr davon?

Nun, zum einen ein wirklich tolles und intensives Live-Erlebnis, gerade weil Blind Guardian auf dieser Tour auch wieder in kleineren Hallen spielen werden. Wir können jedenfalls aus eigener Erfahrung sagen, dass wir selbst großen Spaß hatten und es euch guten Gewissens empfehlen können, so ihr natürlich ein Herz für Power Metal habt.

Link zum Podcast-Inhalt

Zum anderen wird es in den kommenden Monaten immer mal wieder gemeinsame Aktionen geben, bei denen ihr unter anderem Tickets oder signierte Alben gewinnen könnt. Die Jungs haben außerdem schon signalisiert, dass sie bei Gelegenheit sicher auch mal wieder bei uns im Podcast oder im Stream auftauchen werden. Und wer weiß, vielleicht ist ja sogar ein Meet and Greet drin – wir geben jedenfalls unser Bestes, um das für euch möglich zu machen.

In diesem Sinne: »Now you all know the bards and their song«