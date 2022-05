The Witcher: Metal-Band Blind Guardian lässt sich für neuen Song vom Rollenspiel inspirieren

Eine kurze Frage direkt zum Einstieg: An was denkt ihr beim Titel Blood of Elves ? Vielleicht ja an den ersten Witcher-Roman von Andrzej Sapkowski, der nach den Witcher-Kurzgeschichten veröffentlicht wurde. Und demnächst vielleicht auch an Blind Guardian.

Die deutsche Metal-Band veröffentlichte in diesen Tagen ihren neuen Song Blood of the Elves , dessen Namen nicht zufällig so gewählt wurde. Die Bandmitglieder ließen sich nämlich dafür von The Witcher inspirieren und das hört man auch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein Text über Geralt und Ciri

Was auf dem ersten Blick nach einem recht klassischen Song von Blind Guardian klingt, entpuppt sich im Text als durchaus tiefes Verständnis der Witcher-Geschichte. Zwar wird vermieden, exakte Namen zu nennen, aber dennoch versteht man schnell, dass es in diesem Song um Geralt und Ciri geht.

So wird etwa Geralts Alias White Wolf erwähnt oder der Text spricht von einem vorherbestimmten Kind - ebenjene Ciri. Das wird dadurch deutlich, dass im Song ebenfalls von einer anmutigen Löwin die Rede ist. Hier bezieht sich die Band vermutlich auf Calanthe, die Großmutter von Ciri, die auch als Löwin von Citra bekannt war.

Und falls das noch nicht deutlich genug ist, heißt es in den Lyrics weiter, dass es eine source inside her gäbe, die schwer zu binden sei. Ein klarer Verweis auf Ciris magische Kräfte, deren Kontrolle bekanntermaßen sehr schwierig ausfällt.

Geralt kommt ebenfalls nicht zu kurz. Die Einstellung der Hexer, unabhängig von einem dualistischen Denken, einen Job zu machen, solange er bezahlt wird, wird mit den Worten Black or white, just pay me ziemlich deutlich.

Noch mehr Anspielungen: Im Text zu Blood of the Elves verstecken sich gewiss noch mehr Andeutungen auf die Witcher-Reihe, deren Einordnung aber hier ein wenig den Rahmen sprengen würden. Ganz neu ist zudem der Fantasy-Bezug bei Blind Guardian nicht - und auch für Videospiele ist die Band bekanntermaßen recht offen.

Blind Guardian und die Videospiele

15 Jahre ist es her, da dürfte Blind Guardian auch vielen Nicht-Metal-Fans ins Auge gesprungen sein. Im Rahmen einer Nebenquest ließ sich in Sacred 2: Fallen Angel ein In-Game-Konzert der Band freischalten.

Jahre später beteiligte sich die Band ein weiteres Mal an einem deutschen Rollenspiel: Für Die Zwerge spielte die Band den Song Children of the Smith ein und ist sogar Teil einer kleinen Mission. Zusätzlich veröffentlichte die Band in Zusammenarbeit mit Entwickler King Art Games ein passendes Musikvideo:

Die Nähe zu Videospielen ist bei Blind Guardian keine allzu große Überraschung. Die Bandmitglieder äußerten in früheren Interviews bereits, dass sie selbst teilweise Spiele wie World of Warcraft oder Diablo spielen. Und der offensichtliche Fantasy-Bezug ist angesichts der Diskographie der Band ebenfalls hinlänglich bekannt.

24 10 Metal: Hellsinger angespielt In diesem Shooter braucht ihr mehr als Zielgenauigkeit

Übrigens: Falls Metal genau euer Ding ist und ihr gerne Shooter spielt, dann werft doch mal einen Blick auf Metal: Hellsinger. Mehr Infos erhaltet ihr in unserer Preview.