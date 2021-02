Blizzard arbeitet aktuell an einem neuen, mysteriösen Projekt. Das LinkedIn-Profil von Game Producers Maxine Virtue gibt erstmals Aufschluss darüber. So soll Virtue Co-Produzentin an einem Projekt mit dem Namen »Fenway« gewesen sein. Und von dem hat bisher noch nie jemand etwas gehört. Mittlerweile wurde der Eintrag zudem wieder gelöscht.

Was ist das Projekt »Fenway«?

Zum aktuellen Zeitpunkt weiß wohl nur Blizzard selbst, was genau sich hinter dem Namen »Fenway« versteckt. Zwar gibt es Gerüchte, die basieren allerdings nicht auf Fakten, sondern eher auf einem Bauchgefühl.

Nur ein Codename? Es ist nicht unüblich, dass Entwickler mit Codenamen arbeiten, um die wahre Natur hinter ihren Projekten zu verbergen. Das erklärte beispielsweise jüngst erst Gabe Newell von Valve, nachdem er zu dem mysteriösen Projekt »Citadel« befragt wurde. Entsprechend kann es sein, dass »Fenway« nicht der Name eines Spiels ist, sondern sich dahinter ein anderes Projekt verbirgt.

Was behaupten die Gerüchte? Derzeit gibt es die Annahme, dass sich hinter dem Namen »Fenway« das Remake zu Diablo 2 verstecken könnte. Gleichzeitig könnte es sich auch um eine komplett neue Serie handeln. Auch eine Netflix-Produktion ist im Bereich des Möglichen. Letzten Endes müssen wir uns auf konkrete Antworten aber noch gedulden.

Erfahren wir auf der Blizzcon 2021 mehr?

Am 19. Februar 2021 startet Blizzards hauseigene Messe Blizzcon - dieses Jahr komplett digital. Es ist durchaus möglich, dass das Studio zu dieser Veranstaltung »Fenway« ankündigen wird. Was genau euch auf der Online-Messe erwartet, wie sie abläuft und wie ihr zuschauen könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, dass wir dann etwas neues zu World of Warcraft: Shadowlands sehen werden und auch Overwatch 2 wird wohl einen Auftritt haben. Ebenso ist es möglich, dass wir mehr zu dem Mobile-Ableger Diablo Immortal oder den Warcraft-Mobile-Spielen erfahren werden.