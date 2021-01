Valve hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass man nach Half-Life: Alyx wieder mehr Spiele machen wolle. Denn für viele Jahre konzentrierte sich das Studio hauptsächlich auf die Weiterentwicklung von Steam und auch Hardware wie etwa das Valve Index VR Headset.

Jetzt äußert sich Gabe Newell in einem Interview mit der Webseite 1 News persönlich zu neuen Projekten. Wörtlich spricht er von mehreren Spielen, die in Entwicklung seien und die man ankündigen werde. »Es macht Spaß, Spiele zu veröffentlichen. Half-Life: Alyx war super - endlich wieder Singleplayer-Spiele zu machen, hat die Firma beflügelt, diese Richtung weiterzuverfolgen«, so Newell.

Mehr verrät der Valve-Boss aber nicht und geht stattdessen auf die Frage ein, wieso er eigentlich so unglaublich ungern Fragen von Fans und Presse zu neuen Spielen beantwortet:

"Ich habe erfolgreich eine lange Zeit nicht über diese Dinge gesprochen und hoffe das fortzuführen, bis sich die Frage erübrigt. Das tolle daran ist, dass ich mit der Nicht-Beantwortung verhindere, dass sich die Community neue, ähnlich schwer zu beantwortende Fragen ausdenkt."

Wie er vorgeht, demonstriert er direkt mit einer Antwort auf die nächste Frage von 1 News, die versuchen, ihm etwas zu dem mysteriösen Projekt »Citadel« zu entlocken. Dabei soll es sich angeblich um das nächste Spiel handeln, das Valve nach Half-Life: Alyx veröffentlichen will. Wir haben die Gerüchte und Vermutungen zu Citadel im Dezember 2020 zusammengefasst:

Newell selbst streitet jedoch jetzt erneut ab, von diesem Projekt jemals gehört zu haben.

"Wir haben zahlreiche Code-Namen. Beziehst du dich auf einen Code-Namen? Ich weiß nicht, was »Citadel« ist. Was ist Citadel? Um es klar zu sagen: Wir nutzen intern viele verschiedene Namen und sie ändern sich mit der Zeit."

Fest steht also lediglich: Ja, Valve macht wieder Spiele und fokussiert sich nach dem großen Erfolg von Alyx offenbar auf Story-Erlebnisse für Einzelspieler.

Was machen Valves aktuelle Spiele?

Die jüngsten Titel von Valve neben Half-Life: Alyx konzentrierten sich stets auf den Multiplayer-Modus. Dazu zählen einmal Spiele wie Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive, die beide nach wie vor neue Inhalte erhalten, aber auch der Auto-Chess-Titel Dota Underlords sowie das Kartenspiel Artifact.