The Blood of Dawnwalker: Das Rollenspiel des Chefentwicklers von The Witcher 3 lässt euch nur 30 Tage Zeit, um seine Open Word zu erkunden

Vampire übernehmen die Macht in The Blood of Dawnwalker.

Ihr kennt das Problem wahrscheinlich aus anderen Spielen mit Open World: Die Welt steht am Abgrund, die Menschheit muss gerettet werden, aber die Spielwelt wartet mit so vielen Geschichten und Entdeckungen auf, dass die eigentliche Hauptquest für Stunden in Vergessenheit gerät.

In The Blood of Dawnwalker könnt ihr euch aber nicht ewig mit Nebenaufgaben beschäftigen, denn trotz Open World arbeitet die Zeit stets gegen euch.

Zeit ist relativ …

… knapp. Das Spiel vom polnischen Studio Rebel Wolves ist ein düsteres Fantasy-Rollenspiel, in dem Zeitdruck herrscht. Es soll ein »Gefühl von Dringlichkeit« geben, erklärt Konrad Tomaszkiewicz in einer Pressemitteilung, der wie schon zuvor bei The Witcher 3 als Game Director an dem Spiel arbeitet.

4:00 The Blood of Dawnwalker: Im düsteren Rollenspiel kämpft ihr gegen Vampire und die Zeit

Autoplay

Doch wieso die Eile?

Das liegt an Story und Setting von The Blood of Dawnwalker. In einem alternativen 14. Jahrhundert haben Konflikte und die Pest die Bevölkerung in Vale Sangora, einem fiktiven Ort in den Karpaten, geschwächt.

Diesen Umstand nutzen Vampire aus, um die Macht zu übernehmen. Im Zuge dessen wird Protagonist Coen in einen Dawnwalker verwandelt. Als Wesen zwischen Mensch und Vampir hat Coen nun 30 Tage und 30 Nächte, um seine Familie zu retten, oder Rache zu nehmen.

Zeit als wichtiges Gameplay-Element

Laut Tomaszkiewicz sollt ihr selbst entscheiden können, wie ihr die 30 Tage im Spiel nutzt. Es soll mehrere Möglichkeiten geben, sich der Hauptquest zu widmen und keine klare Abgrenzung zu den Nebenaufgaben existieren.

Allerdings ist es nicht vorgesehen, alles innerhalb des Zeitlimits schaffen zu können. Um alles zu sehen, müsst ihr das Spiel zwangsweise mehrmals durchkriegen.

Sowohl die Geschichten als auch die Fähigkeiten von Coen hängen von der Tageszeit ab. Außerdem sorgen die getroffenen Entscheidungen dafür, ob er sich zum Helden und Retter der Menschheit entwickelt oder zum Bösewicht, der seine vampirischen Kräfte annimmt.

The Blood of Dawnwalker wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und soll für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X & S erscheinen. Ein Release-Datum gibt es aktuell nicht, im Sommer 2025 ist jedoch ein tieferer Einblick ins Gameplay geplant. Vermutlich gibt es auch dann konkrete Infos darüber, wie das Zeitmanagement im Rollenspiel genau funktioniert. Das Spiel soll erst der Anfang einer mehrteiligen Saga sein.