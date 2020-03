Wie Bloodstained von dem renommierten Entwickler Koji Igarashi beweist, können auch erfolgreiche Kickstarter-Projekte schiefgehen. Im Jahr 2015 hat das mit seiner Kampagne einen neuen Rekord aufgestellt: Seinerzeit sammelte es die größte Summe für ein Videospiel. Entsprechend wurden auch viele Stretch-Goals erfüllt. Doch neun Monate nach Release streicht der Entwickler mit dem Roguelike-Modus ein weiteres davon nachträglich.

Als Grund gibt das Team an, dass Teile des Quellcodes, die man bereits sehr früh in der Entwicklung schrieb, »nicht mit dieser Art Gameplay kompatibel« ist. So sei es zum Beispiel nicht möglich, die Level wie geplant zufällig generieren zu lassen. Deswegen entschloss man sich dazu, den Roguelike-Modus nicht mehr zu veröffentlichen.

Der aktuelle Stand von Bloodstained

Bereits andere Stretch-Goals gecancelt: Schon in der Vergangenheit entfernte das Team im Nachhinein Stretch-Goals. So entschied man sich gegen eine Veröffentlichung für die WiiU, releaste das Spiel dafür aber auf der Switch. Versionen für macOS, Linux und die PSVita hingegen fielen komplett flach.

Noch nicht alle Stretch-Goals eingebaut: Bis zum jetzigen Zeitpunkt fehlen nach wie vor versprochene Inhalte. Darunter sind auch ein kooperativer Spielmodus, asynchroner Multiplayer, ein zweiter und dritter Charakter, ein Classic-Modus und der Boss-Revenge-Modus.

Fans sind enttäuscht

Während die Fans mit dem Hauptprogramm - das auch in unserem Test überzeugen konnte - an sich zufrieden sind, macht sich nun Enttäuschung breit. Bloodstained selbst erschien bereits mit zwei Jahren Verspätung und enthielt zum Release noch kein einziges der Stretch-Goals.

Die Entwicklung ist jedoch noch nicht abgeschlossen und nach wie vor sind Updates geplant. Die neueste Ansage lässt jedoch unter den Spielern Zweifel aufkommen, ob wirklich alle einst versprochenen Inhalte noch erscheinen werden. So äußert sich beispielsweise m1s3ry auf Reddit:

"[...]Viele Spieler, inklusive ich, haben das Spiel nur wegen dem Roguelike-Modus gebacked. Jetzt nehmen sie dieses großartige Feature raus und bieten uns diesen Zufallsmodus an, der einfach nur halbherzig wirkt.



[...]Als Programmierer weiß ich, dass es sehr schwer ist, einen vernünftigen Roguelike-Modus in dieser Art Spiel mit von Hand erstellten Umgebungen zu implementieren. Aber das ist der Punkt: Wenn ihr es nicht machen könnt, werbt nicht damit.



[...]Nun habe ich Angst, dass sie den Multiplayer-Modus auch noch entfernen werden was, traurigerweise, sehr wahrscheinlich ist.[...]"

Als nächstes sollen ein Randomizer-Modus erscheinen, Zangetsu als spielbarer Charakter und der Boss-Revenge-Modus. Einen Termin für diese Features nennt der Entwickler jedoch noch nicht.