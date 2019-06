PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 18. bis 21. Juni

Letzte Woche waren wir aufgrund der E3 noch vollauf mit den Spielen der kommenden Monate beschäftigt und deshalb gab es auch keine Release-Liste mit den aktuellen Veröffentlichungen. Diese Woche kümmern wir uns aber wieder um alle Spiele-Neuheiten und wann sie erscheinen.

Zwar robben wir uns immer weiter ans gefürchtete Sommerloch heran, diese Woche sieht es aber noch gut aus, was die Releases angeht. So erwartet euch von heute bis Freitag ein wilder Genre-Mix aus komplexer Echtzeitstrategie eines Steel Division 2, Run-&-Gun-Action mit My Friend Pedro oder eher beharrlicher Lebenssimulation dank des neuen Addons für die Sims 4.

Vom Weltkrieg ins Inselparadies

Der Dienstag gehört noch den Indiespielen. Citizens of Space ist der Nachfolger von Citizens of Earth, nur dieses Mal müssen wir in dem Rollenspiel das Verschwinden unseres eigenen Planeten aufklären. Bloodstained: Ritual of the Night erweckt derweil die klassische Castlevania-Reihe zu neuem Leben und bietet als geistiger Nachfolger Gefechte gegen allerlei übernatürliche Wesen aus der Sidescroller-Perspektive.

Am Mittwoch treffen wir auf einen alten bekannten, denn eigentlich hätte das Wikinger-Rollenspiel Wytchsun: Elleros Origins schon Ende Mai erscheinen sollen. Allerdings wurde das Spiel noch am Release-Tag verschoben und erscheint daher erst diese Woche - hoffentlich. Seinen Release-Tag teilt es sich mit der Trucker-Simulation Heavyweight: Transport Simulator 3 und dem minimalistischen Plattformer Ecio.

Der Donnerstag hat mit My Friend Pedro und Steel Division 2 ein paar echte Highlights parat, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während My Friend Pedro mit Zeitlupengeballer und abgedrehten Stunts aufwartet, lässt uns Steel Division 2 wieder realistische Schlachten im Zweiten Weltkrieg planen und ganze Truppenverbände auf einer Taktikkarte verschieben.

Den Abschluss am Freitag macht die neue Sims Erweiterung Inselleben, die erst letzte Woche während des EA-Play-Events auf der E3 angekündigt wurde. Wie der Name vermuten lässt, können wir unsere eigens erstellte Familie hier auf ein entferntes Tropen-Paradies schicken, um ein paar entspannte Tage zu genießen.

Dienstag, 18. Juni

Mittwoch, 19. Juni

Donnerstag, 20. Juni

Freitag, 21. Juni