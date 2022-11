Dragonflight ist da und Azeroth ist wieder bis oben hin mit Spielern gefüllt. Zumindest wenn das MMO es erlaubte, der Launch in Nordamerika lief nämlich nicht so, wie es Blizzard sich erhoffte. Spielabstürze waren keine Seltenheit, Fehlermeldungen beim Einloggen genauso. Der Grund: Ein völlig überfordertes Boot.

Wo bleibt das Boot?

Im neuen Addon Dragonflight stecken einige neue Inhalte drin. Neben der neuen Klasse, den Dracthyr, sind die Dracheninseln und die dort befindlichen Quests vermutlich die größten Neuerungen. Um da hinzugelangen, durften sich Spieler auf eine kleine Schiffsreise freuen – so war jedenfalls der Plan.

In der Realität ist das Schiff aber selten überhaupt in den Hafen eingelaufen. Wenn Spieler dann endlich auf den Holzplanken standen, war aber noch lange nichts in trockenen Tüchern. Das Schiff war heillos überfüllt und Spieler sind auch das ein oder andere Mal, nennen wir es gekentert . Mit anderen Worten: Das Spiel ist abgestürzt. Allzu bald war ein zweiter Versuch auch nicht möglich, die Fehlermeldung World server is down sperrte Spieler oftmals komplett aus.

Ein Meme nach dem anderen

Und was macht man, wenn die freie Zeit von Ladebildschirmen und Fehlermeldungen dominiert wird? Offensichtlich erst mal Photoshop anschmeißen, um Memes zu erstellen. So findet Reddit-User ReflectedPower das Boot festgesteckt im Suez-Kanal – kann ja mal passieren, wie wir mittlerweile wissen.

Athiendas vergleicht den Launch dagegen mit der eigentlich stark kritisierten Erweiterung Shadowlands und zieht mit den Worten von Thanos aus den Marvel-Filmen den Schluss, dass die doch eigentlich recht gut verlief.

Die Lösung von Blizzard war daraufhin, ein Portal bereitzustellen, um auf direktem Wege zu den Dracheninseln zu gelangen. Aber auch dieser Weg hat Probleme und Abstürze bereitet. Völlig fehlerfrei läuft das neue Addon offensichtlich auch noch immer nicht in Nordamerika, wenn man den dazugehörigen Twitter-Account verfolgt.

In Europa sieht die ganze Sache schon etwas rosiger aus. Blizzard bestätigt per Twitter, dass es zwar auch hier Probleme mit einzelnen Quests geben kann, ein großer Fauxpas wie mit dem Boot scheint aber nicht vorzukommen.

Wie verläuft bei euch der Start in Dragonflight? Habt ihr mit Spielabstürzen zu kämpfen oder läuft bei euch alles einwandfrei? Und wenn ihr schon reinschnuppern konntet, wie ist denn euer erster Eindruck zur Erweiterung? Schreibt es gerne in die Kommentare!