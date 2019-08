Autor von Borderlands 3 will Tales from the Borderlands fortsetzen

Könnte das beliebte Telltale-Spiel Tales from the Borderlands eine Fortsetzung bekommen? Nachdem in dieser Woche bereits die Nachricht von der Fortführung des geschlossenen Studios unter neuer Führung für Überraschung sorgte, erscheint das zumindest denkbar.

Zumal der Co-Autor von Borderlands 3, Sam Winkler, gegenüber Comicbook.com sein Interesse bekundete, an einem Nachfolger zu Tales from the Borderlands mitzuarbeiten.

"Ich würde gerne dort weitermachen, wo Tales from the Borderlands Season 1 aufgehört hat. Es gibt so viele unaufgelöste Handlungsstränge, und obwohl wir einige Charaktere in Borderlands 3 integriert haben, gibt es immer noch viele Fragezeichen."

Ein Wiedersehen mit Freunden

In Borderlands 3 werden die Spieler zum Beispiel auf den Protagonisten Rhys Strongfork aus Tales from the Borderlands treffen. In Tales kämpft Rhys als ambitionierter Hyperion-Mitarbeiter gegen seine Degradierung zum »Assistenz-Vizehausmeister«, was ihm durch die Jagd nach einem Kammerschlüssel gelingen soll.

Story-Schreiber Winkler bekennt sich als »eingefleischter Tales-Fan« und verspricht, einige Referenzen in Borderlands 3 integriert zu haben, die neue Fragen aufwerfen und »den ein oder anderen Fan-Wiki-Artikel« inspirieren könnten.

Das Ganze darf man aber nicht als Bestätigung verstehen, dass Tales from the Borderlands tatsächlich einen Nachfolger bekommt. Winkler könne weder bestätigen noch dementieren, dass sich etwas dergleichen in Produktion befindet.

Borderlands 3 indes erscheint am 13. September. Die Systemforderungen von BL3 zeigen, dass der dritte Serienteil keinen High-End-Rechner benötigt. Hier lest ihr zudem alles zu Editionen und Season-Pass von Borderlands 3.

