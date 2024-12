Umfrage: Welches Borderlands ist das beste? Stimmt jetzt ab!

Borderlands 4 wird eine neue Richtung als die Vorgänger einschlagen. Doch welchen von ihnen findet ihr am beste?

Borderlands 4 steht in den Startlöchern und markiert den inzwischen achten Eintrag der Spiele-Reihe, auch wenn die Zahl im Titel etwas anderes suggeriert. In den 15 Jahren des Bestehens der Serie sind bereits drei Hauptteile und vier Spin-Offs zustande gekommen, die alle ihre Stärken und Schwächen mitbringen.

Wir möchten nun von euch wissen, welcher Titel der Loot-Shooter-Reihe euer liebster ist. Dazu bitten wir euch, in der folgenden Umfrage teilzunehmen. Außerdem seid ihr herzlichst dazu eingeladen, eure Entscheidung daraufhin in der Kommentarspalte genauer zu erläutern.

Auffrischung gefällig? Alle Borderlands-Spiele im Überblick

Borderlands (2009)

5:18 Borderlands - Test-Video

Autoplay

Borderlands gab 2009 den Startschuss für eine bis heute einzigartige Spielereihe. Erstmals habt ihr euch als Kammerjäger auf den Weg zum kargen Wüstenplaneten Pandora gemacht, um nach der sagenumwobenen Kammer zu suchen. Trotz der mangelnden Story kann das Spiel mit der Mischung aus brutaler Action, massenweise Loot und Humor viele Shooter-Fans begeistern.

Borderlands 2 (2012)

9:38 Borderlands 2 - Test-Video zur PC-Version

Borderlands 2 besitzt nahezu alles, was der erste Teil vorgemacht hat, und noch mehr. Obendrein wird der ikonische und charismatische Bösewicht Handsome Jack eingeführt, der nicht ohne Grund im selben Atemzug wie legendäre Gegenspieler wie Vaas Montenegro (Far Cry 3), Albert Wesker (Resident Evil) oder Sephirot (Final Fantasy) genannt werden kann.

Borderlands: The Pre-Sequel (2014)

9:05 Borderlands: The Pre-Sequel - Test-Video zum Koop-Loot-Shooter

Borderlands: The Pre-Sequel entführt euch auf Pandoras Mond und verrät euch die Ereignisse, die Handsome Jack zu dem Monster gemacht haben, das er im zweiten Teil verkörpert. Durch den Niedergravitationssprung könnt ihr zudem durch die Luft schweben, wodurch sich das Gameplay von The Pre-Sequel im Vergleich zu den Vorgängern deutlich abwechslungsreicher gestaltet.

Tales From The Borderlands (2014)

1:34 Tales from the Borderlands - Trailer zu Episode 4 »Escape Plan Bravo«

Tales From The Borderlands erzählt Geschichten aus den Borderlands - ganz ohne die ständigen Schießereien. Insgesamt besteht das Abenteuer aus fünf Episoden und begleitet den Hyperion-Speichellecker Rhys sowie die Trickbetrügerin Fiona. Während des Spielverlaufs müsst ihr regelmäßig Entscheidungen treffen, die sich auf das Spielgeschehen auswirken.

Borderlands 3 (2019)

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Borderlands 3 dreht ordentlich an der Reglern. Das Gameplay ist schneller und flüssiger, die Welt vielfältiger und die Drop-Chancen für starken Loot höher. Ja, sogar die Antagonisten sind jetzt doppelt so viele. Dieses Mal müsst ihr euch nämlich mit den Calypso-Zwillingen messen, die bei den Fans jedoch auf viel Kritik gestoßen sind.

Tiny Tina’s Wonderlands (2022)

14:52 Der neue Borderlands-Shooter ist besser als wir dachten - Tiny Tina's Wonderlands im Test

In Tiny Tina's Wonderlands trifft Borderlands auf das Pen and Paper Bunkers and Badasses, das an Dungeons and Dragons angelehnt ist. Dieses Mal verschlägt es euch nicht in ein lebensfeindliches Sci-Fi-Universum, sondern in eine bunte Fantasy-Welt. Lebensfeindlich ist sie allerdings trotzdem. Erstmals könnt ihr auch auf Magie zurückgreifen, um euren Gegnern das Fürchten zu lehren.

New Tales From The Borderlands (2022)

0 New Tales from the Borderlands: Das Sequel enthüllt seinen neuen Cast & erstes Gameplay

In New Tales From The Borderlands erlebt ihr erneut fünf narrative Episoden, in denen ihr Entscheidungen treffen müsst, um die Geschichte voranzubringen und mitzugestalten. Dieses Mal begleitet ihr die altruistische Wissenschaftlerin Anu, ihren ehrgeizigen, gewieften Bruder Octavio und die kämpferische Fran.

Borderlands 4 erscheint 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Es wurden bereits erste Informationen sowie ein Gameplay-Trailer veröffentlicht. Die Grafik ist weniger bunt, die Geschichte deutlich ernster und das Gameplay durch Doppelsprünge nochmals dynamischer. Außerdem soll es ein Wiedersehen mit einigen Charakteren aus älteren Teilen geben.