Das Entwicklerstudio Gearbox hat wenige Wochen vor dem Release von Borderlands 3 die Systemanforderungen bekannt gegeben.

Der RPG-Shooter wird demnach bei seinem Release nur moderate Ansprüche an eurer Endgerät stellen und hat zusätzlich auf dem PC recht viele Grafik-Optionen. Ihr solltet also dazu in der Lage sein, Borderlands 3 grafisch in vielen Bereichen so anzupassen, dass es auf eurem Rechner flüssig läuft.

Auffällig ist dabei ein Verzicht auf die Physx-Einstellungen von Nvidida Grafikkarten, die in Borderlands 2 noch zur Grundausstattung gehört haben. Das liegt schlicht daran, dass die PC-Version von Gearbox zusammen mit dem Hardware-Hersteller AMD entwickelt und für dessen Grafikkarten optimiert wurde.

Minimum PC-Specs:

Windows 7/8/10

AMD FX8350 4 GHz oder Intel i5-3570

6 GB RAM

Radeon HD 7970 oder Geforce GTX 680

75 GB Festplatte

Empfohlene PC-Specs:

Windows 7/8/10

AMD Ryzen 5 2600 oder Intel i7-4770

16 GB RAM

Radeon RX 590 oder Geforce GTX 1060

75 GB Festplatte

Ein vollständige Auflistung aller Grafik-Optionen findet ihr am Ende dieser Meldung.

Kein Preload im Epic Store

Wo Borderlands 3 jedoch unabhängig von der Grafikeinstellung einen gewissen Anspruch stellt, ist bei seiner Datenmenge. So solltet ihr auf eurer Festplatte mindesten 75 GB freien Speicher übrig haben.

Das ist deshalb von großer Relevanz, da Borderlands 3 vorerst nur im Epic Store erscheinen wird. Hier gibt es bislang aber noch das Problem, dass ein Preload vermutlich nicht möglich sein wird. Im schlimmsten Fall kann es beim Download also (je nach Verbindung und Serverauslastung zum Launch) zu Wartezeiten kommen.

Die Systemanforderungen der Borderlands-Reihe haben schon bei früheren Teilen selten die Hardware unserer Rechner überstrapaziert. Dank der unverkennbaren Cell-Shading-Optik wirkten die Spiele optisch aber stets stimmungsvoll.

Alle Grafikoptionen in Borderlands 3

Grundeinstellungen

Allgemein

Grafik-API: DirectX 11, DirectX 12

Anzeige: (je nach Setup)

Bildschirmmodus: Vollbild, Rahmenloses Fenster, Fenster

Auflösung: (je nach Setup)

Vertikale Synchronisation: Aus, Ein

Auflösungsskala: 50% - 200% in 25%-Schritten

Framerate begrenzen: Weich 22-62 FPS, Festgelegte 30 FPS, Festgelegte 50 FPS, Festgelegte 60 FPS, Festgelegte 72 FPS, Festgelegte 120 FPS, Unbegrenzt, Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniertes FPS-Limit: Standard 90, Minimum 15, Maximum 300

Bildschirm kalibrieren: Helligkeit und HDR

Schutzbereich kalibrieren: Passt den Rand der UI an

Sichtfeld: Standard 90, Minimum 70, Maximum 110

Fahrzeug-Sichtfeld: Standard 90, Minimum 70, Maximum 110

HUD-Skala: Standard 1, Minimum 0,6, Maximum 1,3

Erweiterte Einstellungen

Voreinstellungen

Leistungswerte: Aus, FPS, Alle (FPS, CPU, GPU)

Kantenglättung: Ohne, FXAA, Temporal

FidelityFX Sharpening: Aus, Ein

Bewegungsunschärfe (Kamera): Aus, Ein

Bewegungsunschärfe (Objekte): Aus, Ein

Allgemein

Grafikqualität: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Textur-Streaming: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Anisotrope Filterung: 2x, 4x, 8x, 16x

Materialqualität: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Schatten: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Sichtweite: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Umgebungs-Texturdetails: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Umgebungsdetails: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Geländedetails: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Laubdetails: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Charakter-Texturdetails: Niedrig, Mittel, Hoch, Ultra

Charakterdetails: Niedrig, Mittel, Hoch, UltraUmgebungsverdeckung: Niedrig, Mittel, Hoch, UltraVolumetrischer Nebel: Aus, Mittel, Hoch, Ultra

Spiegelungen und Reflexionen: Aus, Mittel, Hoch, Ultra