Bald bei Netflix: Der knüppelharte Actionfilm eines deutschen Regisseurs, der bei uns nicht mal im Kino lief

Falls euch Boys Kills World nichts sagt, können wir es euch nicht verübeln. 2023 lief der Actionfilm lediglich in US-amerikanischen Kinos, hierzulande blieb ein Release auf der großen Leinwand allerdings aus.

Denn das Werk des deutschen Regisseurs Moritz Mohr scheiterte an den Kinokassen, sodass es bei uns im September 2024 lediglich zu einem Release auf Blu-ray und DVD kam: Bei einem geschätzten Budget zwischen 18 und 25 Millionen US-Dollar konnte Boy Kills World lediglich 2,6 Millionen einspielen.

Falls ihr euch jetzt selbst ein Bild der Mischung aus John Wick, Deadpool und Kill Bill (via Filmstarts) machen wollt, werdet ihr ab dem 31. Januar 2025 bei Netflix fündig: Zu diesem Termin landet Boy Kills World im Programm des Streamingdienstes.

Was für ein Film ist Boy Kills World überhaupt?

Worum es in Boy Kills World geht? In einer dystopischen Zukunft herrscht die Familie Van der Koy über die Welt und lässt unliebsame Bürger jedes Jahr in brutalen Gladiatorenkämpfen gegeneinander antreten. Dem sogenannten Culling fallen auch die Mutter und Schwester von Boy (Bill Skarsgard) zu Opfer, der dabei selbst schwer verletzt wird und von nun an nicht länger sprechen oder hören kann.

Boy wird daraufhin von einem Schamanen (Yayan Ruhian) aufgenommen und zu einer Kampfmaschine ausgebildet. Jahre später sinnt Boy nun auf Rache, dessen innere Stimme (H. Jin Benjamin) ihn in die Schlacht gegen die Van Der Koys (unter anderem Famke Janssen und Sharlto Copley) leitet.

Was sagen Kritiker? Das Spielfilm-Debüt von Moritz Mohr konnte Kritiker nur bedingt überzeugen, allerdings kommt Boy Kills World durchaus mit soliden Reviews daher. Auf Metacritic liegt die Durchschnittswertung zwar nur auf 47 Punkte, bei Rotten Tomatoes sind es dafür schon 59 und bei IMDb 6,4 Punkte.

Boy Kills World startet am 31. Januar 2025 bei Netflix, wenn ihr euch jetzt selbst von dem knüppelharten Actionfilm mit viel schwarzem Humor überzeugen wollt.

