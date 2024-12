Mit 60 Jahren John Wick 5 drehen? Das Herz von Keanu Reeves sagt »Ja«, seine Knie »Nein«

Ob Keanu Reeves die schweißtreibenden Stunts für John Wick 5 nochmal auf sich nimmt? Bildquelle: Lionsgate

Keanu Reeves musste für die vier John-Wick-Filme ganz schön viel leiden. Der inzwischen 60 Jahre alte Schauspieler hat in der Rolle des legendären Auftragskillers so gut wie alle Stunts persönlich übernommen - und das hinterlässt natürlich Spuren.

Kein Wunder also, dass sich Reeves bezüglich John Wick 5 eher zögerlich zeigt. Obwohl Regisseur Chad Stahelski große Pläne für sein Action-Franchise hat, bleibt aktuell weiterhin offen, ob ein weiterer Kinofilm mit Keanu Reeves in der Hauptrolle kommt.

Darüber spricht der Schauspieler aus Kultfilmen wie Matrix, Gefährliche Brandung oder Speed als Gast bei CBS Morning nun persönlich. Keanu Reeves zeigt sich zumindest diplomatisch:

Sag niemals nie, aber gerade sind meine Knie der Meinung: Du kannst nicht noch einen John Wick machen. Mein Herz sagt also Ja , aber ich weiß nicht, ob das meine Knie aushalten …

John Wick hat Keanu Reeves kaputtgemacht

Tatsächlich wollte Keanu Reeves bereits mit John Wick 4 einen Schlussstrich ziehen und seinen titelgebenden Auftragskiller endgültig umbringen. Denn die Arbeit an der Reihe hat den Schauspieler laut einem engen Vertrauten physisch und emotional zerstört . Das Finale des Films ließ aber dann bezüglich Wicks Schicksal doch ein wenig Raum zur Interpretation.

Lionsgate will John Wick 5 weiterhin bringen, aber es stellt sich natürlich die Frage, wie das ohne Keanu Reeves in der Hauptrolle aussehen würde. Fest steht definitiv: Das Studio will aus dem Action-Franchise noch einiges rausholen und hat dafür Regisseur Chad Stahelski die Zügel in die Hand gegeben.

2:24 Ballerina: Im actionlastigen Spin-off zu John Wick lässt sich sogar Keanu Reeves blicken

So sieht im Moment die Zukunft von John Wick aus

Aktuell sind die folgenden Projekte bekannt:

Am 6. Juni 2025 startet das Spin-off Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle in den Kinos. Hier tritt Keanu Reeves dank Nachdrehs von Chad Stahelski als John Wick auf.

Ein weiteres Spin-off soll sich Donnie Yens blindem Killer Caine widmen. Möglicherweise ist dann auch Akira (Rina Sawayama) wieder mit von der Partie.

Mit der neuen TV-Serie The High Table wird die Geschichte von John Wick 4 fortgesetzt. Hier will Chad Stahelski als Produzent neue Charaktere und Facetten des Killer-Universums in den Fokus rücken.

Übrigens: Chad Stahelski verantwortet für Lionsgate nicht nur die Zukunft von John Wick, sondern auch die des Highlander-Franchises. Dafür schwingt Henry Cavill 2026 das Schwert, auf das Kino-Reboot sollen weitere Filme und TV-Serien folgen.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.