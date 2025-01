Marvel hat für Thor 5 jetzt offenbar einen der besten Action-Regisseure überhaupt im Visier

George Miller scheiterte schon einmal an einem Superhelden-Film. Jetzt könnte sich für den Regisseur von Mad Max eine Chance bei Marvel auftun. Bildquelle: Warner Bros.

Es sieht ganz danach aus, als könnte George Miller einen Film für das Marvel Cinematic Universe inszenieren. Der Regisseur hinter Action-Meisterwerke wie Mad Max: Fury Road und zuletzt Furiosa soll sich vor Kurzem mit Marvel-Chef Kevin Feige getroffen haben.

Von Mad Max zu Marvel?

Einem neuen Bericht von WorldOfReel zufolge kamen dabei zwei mögliche Projekte zur Sprache:

Thor 5 mit Chris Hemsworth als Marvels Donnergott

mit Chris Hemsworth als Marvels Donnergott Ein Kino-Adaption des Comics World War Hulk, um die sich schon seit geraumer Zeit Gerüchte ranken und auf die angeblich Captain America: Brave New World und Thunderbolts vorbereiten.

Dafür, dass George Miller und Marvel überhaupt ins Gespräch kommen, soll übrigens Chris Hemsworth persönlich verantwortlich sein. Miller und Hemsworth arbeiteten erst kürzlich bei Furiosa: A Mad Max Saga zusammen, der 2024 trotz hervorragender Kritiken an den Kinokassen floppte.

Miller hatte ursprünglich eigentlich geplant, nach Furiosa ein weiteres Prequel zu Fury Road zu inszenieren, das sich um Max Rockatansky dreht. Doch nach dem enttäuschenden Einspielergebnis von Furiosa stehen dafür die Chancen eher schlecht.

2:38 Furiosa: Der zweite Trailer zum neuen Mad-Max-Film entfesselt ein wahres Action-Feuerwerk

Autoplay

George Miller ist ein Marvel-Fan

Aktuell ist nicht bekannt, was für einem Projekt sich George Miller als Nächstes widmet und damit wäre im Terminkalender des 79-jährigen Filmemachers potenziell Platz für ein Marvel-Projekt. Dem Bericht von WorldOfReel zufolge soll Miller daran sogar interessiert sein, der sich 2019 im Gespräch mit Deadline als großer MCU-Fan bekannte:

Ich schaue mir alles davon an. Wenn ich ehrlich bin und es um die Diskussion [um Marvel] geht, bin ich der Meinung: Kino ist Kino und der Begriff ist weit gefächert. Letztendlich kommt es darauf an, was das Publikum dazu zu sagen hat.

Tatsächlich hätte George Miller schon einmal einen großen Superheldenfilm inszenieren sollen. Zwischen 2007 und 2008 wollte Miller mit Justice League: Mortal die größten Helden des DC-Universums auf die große Leinwand bringen, allerdings wurde das ambitionierte Projekt eingestampft.

Sollte der Mann hinter Filmen wie Happy Feet, Schweinchen Babe in der großen Stadt oder Mad Max nun tatsächlich ein Marvel-Projekt übernehmen, würde für George Miller vielleicht noch ein Traum um großes Superhelden-Kino in Erfüllung gehen,

Mit dem Marvel Cinematic Universe geht es 2025 groß im Kino weiter. So starten dieses Jahr Filme wie Captain America: Brave New World, Thunderbolts und Fantastic Four: First Steps. Schon 2026 folgt dann Avengers: Doomsday und die Rückkehr von Robert Downey Jr. als Bösewicht ins MCU. Mehr dazu erfahrt ihr unter den Links oben.