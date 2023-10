Bram Stokers Dracula wird zum Videospiel - auf einer 25 Jahre alten Handheld-Konsole

Bram Stokers Dracula wurde schon in vielen Varianten erzählt und dargestellt.

Falls ihr Retro-Liebe im Herzen tragt und eure alten Handhelds und Konsolen nicht nur auf dem Dachboden verstauben, gibt es gute Nachrichten. Für Nintendos Game Boy Color erscheint mit Dracula: Dark Reign ein Action-Adventure inspiriert von den Castlevania-Spielen, dessen Spielwelt aber auf Bram Stokers Dracula zurückgeht.

Die wichtigsten Fakten zu Dracula: Dark Reign

Wie spielt sich Dracula: Dark Reign? In der 2D-Welt manövriert ihr euch durch Draculas Schloss und nutzt sowohl Nah-, also auch Fernkampfwaffen, um euch Skeletten, Untoten und Vampiren zu entledigen.

Das kurze Gameplay-Video gibt euch einen Eindruck vom Spiel:

Worum geht es in dem Spiel? Ihr schlüpft in die Rolle von Jonathan Harker, einer der wichtigsten Figuren aus der Vorlage. Wie im Buch von Bram Stoker versucht der junge Rechtsanwalt aus der Gefangenschaft Draculas zu fliehen.

Was ist das Besondere an Dracula: Dark Reign? Das Spiel gehört zum StokerVerse. Ein Nachfahre des Autors verwaltet darüber die offiziellen Lizenzen und vermarktet sie für Comics, Romane und eben Videospiele.

Dadurch kann das Spiel einen alternativen Prolog zum Roman zeigen, der aus Bram Stokers persönlichen Notizen stammt.

Release und Preis: Aktuell befindet sich das Spiel noch in Entwicklung und soll 2024 erscheinen. Das Modul mit Schutzhülle, Stickern und weiteren Extras soll 60 US-Dollar (gut 57 Euro) kosten. Dazu kommen noch Steuern und Versandkosten.

Für 15 US-Dollar soll es aber auch eine digitale Version geben. Entwickler Incube8 Games bietet außerdem bereits eine kostenlose Demo für das Spiel an.

Dracula: Dark Reign ist als Game-Boy-Color-Spiel vielleicht nur was für echte Retro-Fans. Holt ihr hin und wieder noch eure alten Konsolen heraus und schwelgt in Erinnerungen? Kauft ihr sogar noch neue Spiele, die ja nach wie vor erscheinen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und nennt uns euer Lieblingsspiel für den GBC.