Düstere Bilder aus Vampire Bloodlines 2: Neuer Entwickler verrät Details zur Grafik des Rollenspiels

Willkommen im Unterschlupf eines Vampires in Seattle, eurer neuen Heimat, sobald ihr euer Abenteuer beginnt.

Die Schatten werden länger und versinken schließlich in den abendlichen Häuserschluchten von Seattle, der Mond harrt sehnsüchtig forschend dem, was ihr in eurem Unterschlupf ausheckt. Und dieser zeigt sich auf neuesten Screenshots aus Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 von seiner Schokoladenseite. Doch auch Beleuchtung und die sonstige Präsentation wissen zu gefallen.

Und dank eines neuen Devblogs des stellvertretenden Art Directors, Ben Matthews, wissen wir mehr zum grafischem Stil, dem sich das Team verschrieben hat.

Eine Welt der Kontraste: Neo-Noir

Auch wenn Neo-Noir als Stil, der sich an die Optik von Filmen Mitte des 20. Jahrhunderts anlehnt, vielerlei Nuancen aufweist, setzten die Entwickler von Vampire 2 auf klassische Elemente. Zentral für die Erfahrung der düsteren Welt ist der Kontrast zwischen eher von kalten, nüchternen Farben dominierter Dunkelheit sowie hervorstechender Helligkeit einer grellen Palette, zum Beispiel durch Neonbeleuchtung.

Optik und Gameplay, verflochten: Natürlich ist das Wandeln zwischen der Welt im Schatten und der Gesellschaft im Freien elementar für das Universum von Vampire: The Masquerade. Denn für euch als Blutsauger aus einem der Clans bedeutet die ausgeleuchtete menschliche Gesellschaft Gefahr und der verschattet-schummrige Untergrund Sicherheit - zumindest vor der Enttarnung durch die Menschen.

Augenweiden, nicht nur für Vampire: Diese Screenshots zeigen exemplarisch den scharf hervortretenden Wechsel zwischen verschiedenen Arten der Ausleuchtung, von fahlem Kerzenschein, über ausglimmende Röhren bis zum stechenden Lampenlicht über einem vermüllten Tisch.

Regen, Eis und Nebel

Zentral für die Ästhetik des Titels ist laut dem Devblog all das, was Wasser so mit unserer Welt anstellt - zum Beispiel als Schnee und Eis, Regen oder auch in Form von Nebel. Neo-Noir wird natürlich immer mit nieselndem Dauerregen verbunden, aber vor allem die eher subtileren Formen haben es den Entwicklern angetan:

Schnee und Nebel spielen eine gewichtige Rolle in unserem Seattle. Sie verleihen der Welt Greifbarkeit und Tiefe, sie lassen die Welt durch ihre Optik, Haptik und Form die Geschichte erzählen.

In den neuen Screenshots sehen wir hiervon leider wenig, stattdessen zaubert das Team mithilfe der Unreal Engine 5 beeindruckenden Detailreichtum und stimmige Beleuchtung auf den Schirm.

Wann kommt es denn nun endlich raus?

Nach vielen Verzögerungen und sogar Entwicklerwechseln stehen aktuell die Signale auf das vierte Quartal 2024, also frühestens zu Halloween kommenden Jahres. Aber das ist noch eine ganze Weile hin und auch wenn Paradox bemüht scheint, dieses Datum gemeinsam mit den neuen Devs einzuhalten, ist Vorsicht geboten.

1:33:43 Vampire Bloodlines 2 ist ein Loch, in dem Träume versinken

Warum muss Vampirfürst Michael Graf nur so leiden? In einem ausführlichen GameStar-Talk beredet er seine Ängste bezüglich Vampire 2 mit Vampirfürstin Géraldine. Es ist fast eine Art Therapie für beide, denn auch wenn die Grafik weiterhin nach einem Augenschmaus ausschaut, gibt es doch etliche Details, die Unmut oder zumindest Misstrauen aufkeimen lassen.