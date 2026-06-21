So sieht die Sonderasugabe von »Words of Radiance« aus. Bildquelle: Dragonsteel Entertainment LLC

Der Fantasy-Autor Brandon Sanderson erlangte Bekanntheit für seine Roman-Reihe Mistborn (deutsch: Nebelgeboren). Der Amerikaner hat bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen gestartet. Mit seinem Projekt zur Finanzierung einer ledergebundenen Ausgabe eines Romans der Sturmlicht-Chroniken knackte er aber mal wieder Rekorde.

23 Millionen Dollar Crowdfunding

Um welches Buch geht es? Mit der Kampagne wurde eine Sonderedition des Romans »Words of Radiance« finanziert werden. In Deutschland erscheint das Buch in zwei Bänden namens »Die Worte des Lichts« und »Die Stürme des Zorns«.

Bei der Kampagne geht es um den zweiten Teil der Sturmlicht-Chroniken, schon das erste Buch »The Way of Kings« erschien 2020 als ledergebundene Sonderausgabe, ebenfalls finanziert durch Crowdfunding. Das damalige Ziel von 250.000 US-Dollar wurde in drei Minuten erreicht, insgesamt kamen fast 6,8 Millionen US-Dollar zusammen.

In einer Woche fanden sich auf der Plattform Backerit fast 61.000 Unterstützer zusammen, die 17,8 Millionen US-Dollar beitrugen; am Ende waren es 23,7 Millionen. Das Ziel lag bei 2 Millionen US-Dollar. Der alte Rekord der Plattform lag bei 5 Millionen US-Dollar. Initiator der Kampagne ist das Unternehmen des Autors Dragonsteel Entertainment.

Für GameStar-Redakteur Peter Bathge gehört die Sturmlicht-Chroniken und Brandon Sanderson übrigens zu seinen absoluten Lieblingsbüchern und -Autoren, die er euch in seiner persönlichen Empfehlungsliste zusammmen mit einigen anderen Geheimtipps ans Herz legt:

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Viel Merch und ein neues geheimes Projekt

Die Kampagne bot Stufen in einer Preisspanne von 10 bis 650 US-Dollar. Die Sonderausgabe von »Word of Radiance« gibt es aber erst ab 250 US-Dollar; der finale Preis im Online-Shop.

In allen Stufen war ein neues geheimes Projekt enthalten. Dabei handelt es sich mit Isles of the Emberdark um einen 2025 veröffentlichten Roman, der auch im Kosmeer spielt - so bezeichnet Sanderson sein eigenes Universum, in dem die meisten seiner Bücher spielen.

In den höheren Stufen waren viele Merchandise-Artikel wie Lesezeichen, Kartenspiele und Pins mit Figuren aus den Büchern dabei.

Früherer Kickstarter-Rekord

Bei einer Kickstarter-Kampagne im Jahr 2023 kamen 41,7 Millionen US-Dollar von etwa 185.000 Unterstützern zusammen. Sanderson verschickte im Verlauf des Jahres insgesamt vier neue und damals geheime Romane, die sich heute auch einzeln und regulär im Handel kaufen lassen: Weit über der smaragdgrünen See, Handbuch für den genügsamen Zauberer: Überleben im mittelalterlichen England, Yumi and the Nightmare Painter, The Sunlit Man.

Die verschieden Stufen enthielten zusätzlich ein E-Book und ein Audio-Book sowie Pakete mit Merchandise. Es handelt sich noch immer um das meistfinanzierte Projekt auf Kickstarter.

Das letzte Crowdfunding-Projekt von Dragonsteel sammelte übrigens »nur« knapp 12 Millionen Dollar ein. Dabei ging es um eine Sammlung von Kurzgeschichten, die von dem mysteriösen Charakter Hoid stammen. Der Geschichtenerzähler taucht in nahezu allen Kosmeer-Büchern von Sanderson auf und verfügt über besondere übernatürliche Kräfte.