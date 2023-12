Strategie-Hoffnung von Blizzard-Legenden durchschlägt auf Kickstarter das Ziel schon nach Minuten

Stormgate will die Zukunft der Echtzeitstrategie sein.

Das ging schnell. Nur wenige Augenblicke, nachdem die Kickstarter-Kampagne von Stormgate gestartet ist, wird das Ziel pulverisiert und inzwischen haben die Veteranen des Genres bereits mehr als 1.250.000 Euro eingesammelt.

Wir erklären euch, was es mit dem enormen Erfolg auf sich hat.

Was ist Stormgate?

3:44 Stormgate: Das Echtzeit-Strategiespiel zeigt, wie Siedlungsbau und Schlachten aktuell aussehen

Stormgate ist ein neues, Free2Play-Echtzeitstrategiespiel des Teams von Frost Giant Studios, an dem ehemalige Entwickler von Warcraft 3 und StarCraft 2 beteiligt sind. Das eigens geschaffene Setting lässt Fantasy und Science Fiction verschmelzen: Dämonen treffen auf Mechs.

Ansonsten wird Stormgate das, was Kenner des Genres erwarten: ein Echtzeitstrategiespiel mit Kampagne, Editor und Multiplayer sowie der Möglichkeit zu Koop.

Fraktionen: Zum Early-Access-Start im kommenden Februar sollen erstmal zwei Fraktionen dabei sein, Infernal Host und Human Vanguard. Aber die Entwickler teasern bereits eine dritte an, die wohl im ersten Jahr dazukommen soll - und vielleicht folgen sogar noch weitere.

Snowplay: Kern des Marketings von Stormgate ist seine Technik. Nicht nur soll der Titel dank der Unreal Engine 5 mehr als tausend Einheiten zeitgleich flüssig darstellen können, abseits davon werkelt im Unterbau Snowplay.

Dabei handelt es sich um eine selbst entwickelte Software, die ein bisher ungekanntes Spielgefühl ermöglichen soll. Die Entwickler werben damit, dass die Einheiten 3x responsiver reagieren als in Starcraft 2.

Wann soll Stormgate erscheinen? Stormgate wird laut seiner Kickstarter-Seite im Februar 2024 in den Early-Access eintreten. Von hier an soll das Year Zero starten. Während diesem sollen zum Beispiel die diversen Stretch-Goals aus der Kickstarter-Kampagne implementiert werden. Darunter findet sich auszugsweise genannt ein 3v3-Modus.

Wer dem Titel folgen möchte, findet hier die Steam-Seite.

Was denkt ihr über Stormgate? Reizt euch dieses wohl sehr klassische Echtzeitstrategieerlebnis? Werdet ihr es euch anschauen, sobald es in den Early-Access startet oder heißt es lieber warten, bis es wirklich fertig ist? Gehört ihr vielleicht sogar zu den Backern auf Kickstarter? Oder mögt ihr vielleicht das Setting eher nicht? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.