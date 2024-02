Shooter-Geheimtipp mit Cyberpunk-Setting löste plötzliche Euphorie aus, sucht jetzt Kickstarter-Hilfe

Out of Action setzt auf viel Action und ein düsteres Cyberpunk-Setting.

Immer wieder schaffen es Solo-Entwickler, ganz alleine beeindruckende Projekte auf die Beine zu stellen. Auch hinter dem Multiplayer- und Singleplayer-Shooter Out of Action, der sich von modernen Shootern abheben will, steckt nur eine einzige Person. Nun soll das Spiel über Kickstarter finanziert werden.

Was ist Out of Action?

Der optisch an Cyberpunk-Animes wie etwa Ghost in the Shell angelehnte Shooter setzt vor allem auf schnelles Gameplay und brutale Kämpfe: Ihr sprintet über die Map, rutscht um Ecken, brecht durch Glasfenster und aktiviert auf Wunsch Bullet-Time. Wie das abläuft, könnt ihr euch im neuen Trailer ansehen:

1:55 Out of Action: Der ultraschnelle Shooter feiert seine Steam-Demo mit neuem Trailer

Aktuell lässt sich ein Prototyp des Shooters kostenlos auf Steam ausprobieren, der aber nur einen kleinen Ausschnitt des fertigen Spiels zeigt: Out of Action soll irgendwann 2024 erscheinen und dann sowohl verschiedene Multiplayer-Modi als auch einen Singleplayer-Modus im Gepäck haben.

Für den Entwickler Ranulf Busby ist der Shooter ein Leidenschaftsprojekt, dessen Verwirklichung er nun über Kickstarter finanzieren lassen möchte. Hier verrät er auch noch mehr zu den Features, die das Spiel zum Release bieten soll:

Waffen: Es wird über 20 verschiedene Waffen geben, die sich mit Modifikationen anpassen lassen. Darunter sind Klassiker wie Pistolen, Schrotflinten, Sturmgewehre und Raketenwerfer, aber auch etwa ein futuristisches Schwert, mit dem sich Geschosse abwehren lassen.

Fähigkeiten: Mit einem Skilltree können wir unseren Spielstil noch stärker machen. Neue Fähigkeiten schalten wir hier durch Herausforderungen und unsere Leistungen im Kampf frei.

Shells: Fünf verschiedene Rüstungen, Shells genannt, verleihen uns jeweils besondere Eigenschaften. Durch das Zusammenspiel von Shell, Fähigkeiten und Waffen können wir unseren ganz eigenen Spielstil kreieren.

Kosmetische Gegenstände: Es wird Items geben, die lediglich unser Aussehen verändern. Diese lassen sich allerdings nicht mit Geld kaufen, sondern werden ähnlich wie Skills durch das Spielen des Shooters freigeschaltet. Sie sollen außerdem optisch immer zur Ästhetik von Out of Action passen.

Multiplayer-Bullet-Time: Durch erfolgreiche Aktionen laden wir unseren Core auf und können dann im Multiplayer eine Bullet-Time-Mechanik aktivieren, die uns einen vorübergehenden Vorteil verschafft. Die Fähigkeit wirkt sich allerdings nur auf Gegner in unmittelbarer Nähe aus, während der Kampf in anderen Teilen der Map ganz normal weitergeht.

