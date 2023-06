Breaking Bad: Bryan Cranston würde als Walter White zurückkehren - aber wie wahrscheinlich ist das?

Breaking Bad und Better Call Saul sind eigentlich längst abgeschlossen, doch vielleicht hat Vince Gilligan doch noch irgendwann eine gute Idee ...Bildquelle: AMC

Eigentlich wurde Walter White in den Ruhestand geschickt und Bryan Cranston selbst legt ebenfalls eine Schauspiel-Pause ein. Eine Rückkehr in der Rolle seines Breaking Bad-Charakters will er aber dann doch nicht ausschließen - auch wenn die Chancen dafür gar nicht mal so gut stehen.

Bryan Cranston würde nochmal kochen

Nach Breaking Bad, El Camino und Better Call Saul gab der kreative Kopf hinter dem Serien-Universum Vince Gilligan immerhin bekannt, damit abgeschlossen zu haben.

Und nachdem Cranston zuletzt in einem Super Bowl-Spot für PopCorners als Walter White (gemeinsam mit dem Jesse-Darsteller Aaron Paul) zu sehen war, klang es sehr danach, als würde Cranston den Heisenberg-Hut an den Nagel hängen.

Im Gespräch mit Awards Radar rudert Bryan Cranston aber nun doch zurück. Hier verrät der Darsteller aus Malcolm mittendrin, Argo oder Trumbo, dass er unter einer Bedingung doch noch mal in der Rolle von Walter White auftreten würde:

Ich unterschätze niemals Vince Gilligan. [...] Ich dachte bereits vor zehn Jahren, [...] dass es das gewesen wäre. Dann kam es zu El Camino. Oh, dann werde ich ja nochmal zu Walter White. Und dann kam Better Call Saul. Oh, dann werde ich ja nochmal zu Walter White. Und dann kamen die Pop Corners-Werbungen. Wollt ihr zwei das zusammen spielen? Klar! Das hat einfach Spaß gemacht. Ich wäre naiv, würde ich sagen, dass wir damit fertig sind. Ich muss es dabei belassen, dass sich aktuell nichts am Horizont befindet [...] Aber wenn es etwas geben würde, dass [Vince Gilligan] aus dem Schlaf reißt, seine Reaktion Oh mein Gott! wäre, er mir das pitchen würde und ich ebenfalls die Oh mein Gott-Reaktion hätte, würde ich mir das natürlich angucken. [...]

Den bis dato letzten Auftritt von Bryan Cranston in der Rolle von Walter White könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

Vince Gilligans neue TV-Serie

Freut euch nicht zu früh: Wie bereits erwähnt, stehen die Chancen für eine Rückkehr zu Breaking Bad jedoch eher schlecht. Vince Gilligan plant aktuell nicht, nach dem Ende von Better Call Saul auf sein Serien-Universum nochmal aufzusatteln. Stattdessen arbeitet Gilligan gemeinsam mit Rhea Seehorn (Kim Wexler in Better Call Saul) an einer neuen Serie für Apple TV+.

Konkrete Infos dazu gibt es derzeit nicht, laut Vince Gilligan soll sich das Projekt aber spürbar von Breaking Bad oder Better Call Saul unterscheiden - nach über 15 Jahren hat er erstmal genug von Anti-Helden.

Mehr zum Thema Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan hat das Ende von El Camino vor zehn Jahren gespoilert von Vera Tidona

Wie steht ihr zu einer potenziellen Rückkehr in das Universum von Breaking Bad: Würdet ihr gerne mehr Geschichten aus der von Vince Gilligan geschaffenen Welt sehen? Oder seid ihr nach zwei TV-Serien und einem Netflix-Film erstmal bedient? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Gilligans nächstes Projekt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!