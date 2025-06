800 Euro auf Ebay: Beliebte Bridgerton-Buchreihe erhält Neuauflage und zerstört alle Scalper-Pläne

Penelope (Nicola Coughlan) wurde sich die Illumicrate-Edition als bekennende Buchliebhaberin wohl sicher ins Regal stellen. Bildquelle: Netflix/Unsplash

Special Editions gibt es mittlerweile wie Sand an Meer. Auch bei Büchern gibt es immer wieder Ausgaben besonders beliebter Romane, die etwa in signiertem Zustand zu Preisen eines Kleinwagens weggehen. So war es auch bei Bridgerton, denn die begehrte Illumicrate-Edition wird - entgegen ihres Originalpreises von 120 Euro - teilweise für 800 Euro online angeboten.

Dem setzt Illumicrate jetzt mit einem Restock ein Ende und macht Scalpern damit einen ganz schönen Strich durch die Rechnung.

Jeder der vorbestellt, bekommt sie

Wenn ihr von Illumicrate noch nie etwas gehört habt: Das Unternehmen macht Special Editions zu neu erscheinenden Büchern. Ihr Hauptfokus liegt jedoch auf den Aboboxen. Dabei bekommen die Subscriber monatlich ein Buch zugeschickt, zu dem sie lediglich das Genre und den stichpunktartigen Inhalt kennen.

So und jetzt wieder zum eigentlichen Thema. Die beliebte Bridgerton-Reihe bekam Ende 2021 euch eine Verschönerung spendiert. Doch die Special Editions waren schneller weg, als man »Buch« sagen konnte. Wenig später folgte noch ein Nachdruck, der jedoch Fehler aufwies und bei einigen für Unmut sorgte. Die Käufer bekommen jedoch jetzt die Möglichkeit die Romane noch einmal neu zu kaufen.

Ab dem 16. Juli 2025 bis zum 27. August 2025 ist es so weit und ihr könnt euch die Reihe für 120 Euro (plus Versand) vorbestellen. Schaut gerne selbst:

Und wisst ihr was? Diesmal versichert Illumicrate sogar, dass alle, die in diesem Zeitraum ihre Kreditkarte zücken, sich am Ende auch über die besonderen Exemplare freuen dürfen. Darüber werden diverse Käufer im Internet aber gar nicht erfreut sein.

Illumicrate wirkt Scalping-Problem entgegen

Auf der E-Commerce-Plattform eBay werden die Special Editions aktuell für 440 Euro - aufsteigend - angeboten. Bei einem der höchsten Gebote bekommen sogar wir Schnappatmung: 1.500 Euro! Die stehen natürlich in keinem Vergleich zum Originalpreis von 120 Euro.

Da die Reihe jetzt aber für einen Monat für alle Buchliebhaber zugänglich ist, haben Scalper kein leichtes Spiel mehr und bekommen Panik. Viele der neuen Einträge stammen aus den letzten 24 Stunden. Eine Userin warnt aber sogar in einem 1-Euro-Gebot vor überteuerten Preisen und informiert in der Beschreibung über die neuesten Entwicklungen bei Illumicrate.

Für Bridgerton macht Illumicrate übrigens einige Ausnahmen. Der erste Roman wurde bereits 2000 veröffentlicht und fällt somit eigentlich nicht mehr in die Kategorie »Neu erschienen.« Trotzdem fertigte man spezielle Ausgaben an. Es ist auch das erste Mal, dass jedem Vorbesteller die Exemplare versprochen werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr ein Abo abgeschlossen habt oder nicht.