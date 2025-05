Bridgerton-Fans aufgepasst! Netflix grenzt nicht nur den Release von Staffel 4 ein, sondern verlängert die Serie auch gleich doppelt

In Staffel 4 findet endlich auch Benedict (rechts - Luke Thompson) seine bessere Hälfte. Bildquelle: Netflix

Auch wenn wir nicht Lady Whistledown sind, müssen wir diese News einfach mit den berühmten Worten: »Liebe Leserinnen und Leser« starten. Jetzt gibt es aber nicht den jüngsten Klatsch und Tratsch aus der britischen Oberschicht (das überlassen wir dem Profi), sondern eine Handvoll guter Neuigkeiten und einen kleinen Blick auf Bridgerton: Staffel 4.

Die Netflix-Zukunft gehört der Regency-Ära

Netflix überrascht Bridgerton-Fans mit einem Sneak Peek und kündigt sogleich an: Die vierte Staffel erscheint im Jahre 2026! Da steht dann der alljährliche Maskenball der Familie Bridgerton an, der bereits am Ende der dritten Season angeteasert wurde. Benedict (Luke Thompson) erhascht auf der Veranstaltung einen Blick auf eine Frau in einem silbernen Kleid (Sophie, gespielt von Yerin Ha) und wird prompt in ihren Bann gezogen. Hier könnt ihr euch die Szene selbst anschauen:

0:55 Bridgerton: Im Sneak Peek zu Staffel 4 begegnet Benedict seiner zukünftigen großen Liebe

Autoplay

Und damit reißen die guten Meldungen noch nicht ab: Im gleichen Atemzug verlängert der Streaming-Dienst die Serie gleich um eine fünfte und sechste Staffel! Wer wohl als Nächstes in der Bridgerton-Familie nach der großen Liebe sucht? Infrage kommen sowohl Eloise (Claudia Jessie) als auch Francesca (Hannah Dodd).

Wenn es nach den Büchern geht, wäre Eloise an der Reihe. Jedoch wissen wir, dass Netflix die Reihenfolge der Romane nicht immer berücksichtigt. Denn eigentlich hätte Benedict bereits der Protagonist von Staffel 3 sein müssen. Man entschied sich aber letztendlich dazu, die Geschichte von Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) vorzuziehen.

Wann könnte Staffel 4 erscheinen?

Die Dreharbeiten sollen im Herbst 2025 beendet werden und danach geht erst einmal die Postproduktion los. Demnach können wir wohl frühestens im Sommer 2026 mit einer Veröffentlichung rechnen. Wie schon in der Vergangenheit wird die Staffel wieder aus acht Folgen bestehen. Es ist jedoch gut möglich, dass diese - wie schon zuvor - in zwei Teile aufgesplittet werden.

Und was ist mit den Fortsetzungen? Bis jetzt lagen zwischen den Releases der einzelnen Geschichten jeweils zwei Jahre. Demnach könnten die weiteren Seasons 2028 und 2030 erscheinen. Dann sind in der Bridgerton-Familie übrigens immer noch nicht alle Mitglieder verheiratet, die jüngsten Geschwister Gregory (Will Tilston) und Hyacinth (Florence Hunt) fehlen dann noch. Also könnte uns die beliebte Dramaserie theoretisch noch bis 2034 beschäftigen.

Staffel 4 basiert übrigens auf dem vierten Buch von Julia Quinn »Wie verführt man einen Lord.« Die Handlung hat einen traditionellen Aschenputtel-Flair, denn Benedict und Sophie stammen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Demnach muss ihre Liebe einiges aushalten und die beiden müssen sich gegen die gesellschaftlichen Normen auflehnen.