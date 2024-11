Auf Steam spielen bereits Tausende ein realistisches Militär-Strategiespiel, das erst 2025 erscheint

Broken Arrow ist bei Steam auf dem Vormarsch.

Bereits über 16.000 gleichzeitige Spieler haben sich laut SteamDB in die Schlachten von Broken Arrow gestürzt. Das kommende Echtzeit-Strategiespiel lässt Interessierte aktuell im Playtest gegeneinander antreten und die scheinen den vollen Release kaum abwarten zu können.

Was ist Broken Arrow genau?

Das RTS kann vor allem mit einem Realismusgrad überzeugen, den nur wenige Genrevertreter erreichen. Eure Einheiten bewegen sich per Land, See und Luft an die Front, Fraktionen beschränken sich auf die USA und Russland.

Die beiden Fraktionen sind aber noch einmal auf fünf individuelle Spezialisierungen aufgeteilt, langweilig sollte Broken Arrow also nicht werden.

9:07 Broken Arrow: Wir zeigen euch spektakuläre Kamerafahrten durch umkämpfte Häuserschluchten

Der richtige Release des Spiels ist noch ungewiss: Bisher sprechen die Entwickler von 2025, genaueres ist nicht bekannt.

Das steckt im Playtest: Die aktuelle Vorab-Version beschränkt sich auf den Multiplayer-Part von Broken Arrow. Im fertigen Spiel sind zwar Singleplayer-Kampagnen mit eingeplant, die sind aber gerade noch nicht spielbar. Stattdessen treffen in 5v5-Matches Panzer, Kriegshelikopter und mehr aufeinander.

Wer mitmachen möchte, muss nur auf der Steam-Seite von Broken Arrow unter Am Spieltest von Broken Arrow Playtest teilnehmen auf den grünen Button Zugriff anfordern klicken, schon könnt ihr starten.

Das sagen die Spieler

Steam-Rezensionen gibt es zu einem Playtest natürlich nicht, dafür tauschen sich einige Spieler bereits auf Reddit aus. twaid45 ist von der Beta absolut begeistert, für ihn gibt es kein Spiel, auf dass er sich mehr im nächsten Jahr freut:

Das Artwork ist akkurat und cool. [...] Ich kann den vollen Release kaum erwarten. [...] Sobald sie die Server-Probleme in den Griff gekriegt haben, wird das so toll. Das ist das einzige Spiel im nächsten Jahr, das ich will.

Auch joe_dirty365 zeigt sich positiv, äußert allerdings ebenfalls ein wenig Kritik:

Ja, es ist super. Ich freue mich total auf ausgewogenere Lobbys, da einige ein gefühlter Tritt in den Hintern sind. Ich wünschte, sie würden es einfach im Early Access veröffentlichen…

Dass die Kämpfe so realistisch wirken, liegt übrigens nicht nur an den über 500 militärischen Einheiten: Auch die Schlachtfelder basieren auf echten Standorten.

Wie lange der aktuelle Playtest gehen wird und ob noch weitere folgen werden, verraten die Entwickler nicht. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, wenn es neue Infos zum Release oder einer weiteren Beta-Phase zu Broken Arrow gibt.