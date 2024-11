Warcraft Remastered: Drei legendäre Strategiespiele kehren zurück - und zwar ab sofort!

Wird Warcraft 3 Reforged im zweiten Anlauf endlich so gut, wie es sich Fans schon immer erhofft haben?

Eine Überraschung zu später Stunde - zumindest für uns im deutschsprachigen Raum! Blizzard hat soeben Warcraft Remastered Battle Chest angekündigt. Diese Truhe beinhaltet alle drei legendären Warcraft-Strategiespiele in optisch runderneuerter Fassung.

Das war der Eisbecher, jetzt kommt die Kirsche obendrauf: Das Remaster-Bundle ist ab sofort erhältlich. Zum Preis von 40 Euro könnt ihr im Blizzard-Shop zuschlagen.

Keine monatelange Wartezeit, kein Preorder, ihr könnt gleich loslegen. Aber bitte erst, nachdem ihr diesen Artikel fertig gelesen habt. Denn wir verraten euch noch im Detail, was sich bei den drei Spielen getan hat.

1:41 Warcraft Remastered Battle Chest: Trailer zum großen Remaster-Trio der kultigen Strategiespiele

Autoplay

Warcraft 1 und 2 sind kaum wiederzuerkennen

Die optisch größten Veränderungen seht ihr wenig überraschend bei den Remaster-Versionen von Warcraft: Orcs & Humans (1994) und Warcraft 2: Tides of Darkness (1995) respektive dessen Add-On Beyond the Dark Portal (1996).

Alle drei im Original sehr pixeligen und auf heutigen Rechnern kaum noch anzuschauenden Strategiespiele glänzen nun in neuem Gewand. Das Ergebnis ist stilistisch zwar stark an die ursprüngliche Grafik angelehnt, wirkt durch die stark nach oben geschraubte Auflösung aber trotzdem im ersten Augenblick sehr ungewohnt.

Warcraft 1 im Direktvergleich:

Original Remaster

Warcraft 2 im Direktvergleich:

Original Remaster

Spielerisch bleibt alles beim Alten. In Sachen Gameplay dürften euch hier also nach wie vor gleich zwei Strategiejuwelen vom Feinsten erwarten. Beim Kauf der Remaster-Versionen erhaltet ihr ohnehin auch die Originale gleich mit dazu. Retro-Fans kommen also auch auf ihre Kosten.

Kommen wir zum etwas heikleren Thema, nämlich Warcraft 3 Reforged. Das Remaster des dritten Teils sorgte zum Release im Jahr 2020 für lange Gesichter. Denn viele spielerische Neuerungen waren plötzlich doch nicht enthalten und auch die Technik fiel bei weitem nicht mehr so imposant aus wie noch in den ersten Trailern.

Jetzt soll alles besser werden - sagt zumindest Blizzard. Denn im Zuge der Remastered Battle Chest wird WC3 Reforged mit dem großen Update 2.0 ausgestattet. Das verbessert die Grafik an vielen Stellen, überarbeitet die Benutzeroberfläche und lässt euch zudem auf Wunsch alte und neue Optik miteinander vermischen. Ihr könnt also etwa alte Charaktermodelle und neue Umgebungsgrafik kombinieren.

Warcraft 3 Reforged alt gegen neu im Direktvergleich:

Ohne Update 2.0 Mit Update 2.0

Ohne Update 2.0 Mit Update 2.0

Alte und neue Grafiken lassen sich mit Update 2.0 nun miteinander kombinieren.

Und weil uns das gerade genauso sehr überrascht wie euch, können wir euch natürlich noch keine detaillierte Einschätzung zu den Remastern geben. Dafür haben wir damals Reforged ausführlich auf Herz und Nieren getestet. Unser letztes Test-Update sowie weitere spannende Artikel zum Thema Blizzard findet ihr hier:

Würdet ihr euch über einen Test zu den Remastern freuen? Und was sagt ihr zum Thema Nachtest für Reforged? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und lasst gerne auch ein paar Worte da, wie ihr die Neuauflagen findet! Gefällt euch die neue Grafik oder findet ihr sie eher gewöhnungsbedürftig? Was sagt ihr zum Update 2.0 für Reforged?