Broken Arrow: Wann kommt unser Test zum Echtzeit-Strategiespiel?

Test-Ziellinie voraus? Bei Broken Arrow lässt der GameStar-Test auf sich warten. Was ist da los und wann gibt's eine Einschätzung zum Echtzeit-Strategiespiel? Wir informieren.

Jahre des Wartens sind vorüber: Das auf Realismus und moderne Kriegsführung getrimmte Echtzeit-Strategiespiel Broken Arrow steht unmittelbar vor dem Release.

Aber eine Kaufberatung zum 19. Juni 2025 per GameStar-Test ist nicht möglich. Obwohl der Frühzugriff für Vorbesteller als Advanced Access bereits drei Tage vorher verfügbar war, müsst ihr euch für unsere Review zu Broken Arrow noch etwas gedulden.

Warum der Test zu Broken Arrow nicht zu Release erscheint

Publisher Slitherine hat uns erst kurz vor Beginn der Advanced-Access-Phase Review-Keys für Broken Arrow zu Verfügung gestellt. Durch ein Versehen war dann einer davon auch nicht funktionsfähig, was in einer weiteren Wartezeit resultierte.

2:35 Modern Warfare als Strategiespiel: Die Elitesoldaten von Broken Arrow zeigen High-Tech-Militärgerät

Effektiv konnten wir somit erst am heutigen 18. Juni ins Spiel starten, was natürlich viel zu kurzfristig für auch nur eine frühe Einschätzung eines so simulationslastigen und tiefgängigen Spiels ist. Immerhin bietet Broken Arrow über 300 Einheiten, eine Einzelspielerkampagne und einen Skirmish-Modus für Gefechte gegen KI und andere Spieler oder kooperativ.

Mehr zu den Inhalten und wie uns Broken Arrow bisher gefallen hat, lest ihr in der Preview:

So testen wir Broken Arrow

Viel Stoff also für unseren Tester! Dazu kommt, dass diese Woche mit Fronleichnam in Teilen Deutschlands ein Feiertag auf den Donnerstag fällt und auch viele in der GameStar-Redaktion am Freitag einen Brückentag nehmen. Für die kommenden Tage sieht unser Plan daher wie folgt aus:

Voraussichtlich am Montag, dem 23. Juni 2025 , veröffentlicht Autor Gerald Weßel den Test zum Hardcore-Strategiespiel. Sollte es noch nicht zu einer finalen Wertung reichen, liefert Gerald zu seinem Text mindestens eine Wertungstendenz mit.

, veröffentlicht Autor Gerald Weßel den Test zum Hardcore-Strategiespiel. Sollte es noch nicht zu einer finalen Wertung reichen, liefert Gerald zu seinem Text mindestens eine Wertungstendenz mit. Gleichzeitig bereitet Video-Redakteur Christian Fritz Schneider einen Test-Talk vor, der im Laufe dieser Woche erscheinen sollte und neben viel Gameplay auch eine Experten-Einschätzung des Spiels enthalten wird.

erscheinen sollte und neben viel Gameplay auch eine Experten-Einschätzung des Spiels enthalten wird. Rund um den Release werden wir Broken Arrow zudem auf dem Schirm behalten und euch über Fan-Reaktionen, erste Patches und mehr informieren. Und damit fangen wir gleich im nächsten Abschnitt schon mal.

Was sagen die Steam-Spieler?

Drei Tage lang dürfen Vorbesteller vorab Broken Arrow spielen - und es gibt erste Reviews. Bei Redaktionsschluss hatten knapp 3.000 Menschen eine Bewertung abgegeben, 75 Prozent davon gaben einen Daumen nach oben.

Auch die Entwickler meldeten sich zu Wort. Laut einem Steam-Update sind sie »überwältigt vor Freude«, sehen aber Verbesserungsbedarf. Der Gefechtsmodus wurde nach Feedback der Spieler überarbeitet; 1v1 und 2v2 gegen KI sind jetzt möglich, und die KI sowie Kartenauswahl wurden verbessert.

Das Team will zuerst intensiv an allen gemeldeten Problemen arbeiten, bevor neue Inhalte angekündigt werden. Fehler in den Missionen Big Wave und Blackout wurden bereits behoben. »Broken Arrow ist hier, um zu bleiben«, heißt es. Und: »Feedback ist weiterhin sehr willkommen.«