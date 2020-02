Eigentlich ist Broomstick League kein offizielles Quidditch-Spiel, denn es verfügt nicht über die Harry-Potter-Lizenz. Allerdings sind die Ähnlichkeiten recht offensichtlich: Hexen und Zauberer, die auf Besen durch eine Arena fliegen und gegen ein anderes Team antreten.

Wer die meisten Punkte (Tore) erzielt, gewinnt. Das Spiel ist auf Multiplayer-Matches ausgelegt, in denen ein, zwei oder drei Spieler pro Seite teilnehmen.

Rocket League trifft auf Harry Potter

Die Spieler können ihre Zauberstäbe einsetzen, um den Gegnern den Ball aus den Händen zu schießen oder ihnen auszuweichen. Ebenso wie die Besen und Charaktermodelle lassen sich die Zauberstäbe individuell anpassen.

Natürlich schwingt ihr euch nicht auf dem Hogwarts-Gelände in die Lüfte. Stattdessen gibt es unterschiedliche Arenen, in denen beispielsweise Trolle oder Drachen warten oder ihr zwischen schneebedeckten Wikinger-Statuen fliegt. Das actionreiche Gameplay, das ihr euch in diesem Trailer anschauen könnt, erinnert dabei definitiv an Rocket League:

Es soll möglich sein, das Spiel mit Freunden im LAN-Modus zu spielen und private Server zu hosten. Die Entwickler versprechen nach Release außerdem offizielle Turniere, verschiedene Trainingsmodi und Modifikatoren fürs Gameplay, etwa Bälle mit speziellen Eigenschaften oder schnelleres Spieler-Movement. Weitere Eckdaten:

Wann erscheint Broomstick League? Es erscheint am 5. März 2020 bei Steam.