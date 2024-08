Constantine 2: Zur lang erwarteten Fortsetzung mit Keanu Reeves gibt's jetzt ein vielversprechendes Lebenszeichen

Seit Ende letzten Jahres wurde es still um Constantine 2 - nun liefert der Drehbuchautor ein vielverprechendes Update zu dem Projekt. Bildquelle: Warner Bros.

Fast 20 Jahre ist es her, seit es sich Keanu Reeves in der Rolle des DC-Antihelden John Constantine mit Gott und dem Teufel verscherzt hat. Auch wenn der Film von Regisseur Francis Lawrence wenig mit der Comicvorlage gemein hat, traf das düstere Leinwandabenteuer definitiv einen Nerv.

Mittlerweile hat Constantine trotz mauer Kritiken und einem überschaubaren Einspielergebnis so etwas wie Kultstatus erreicht. Außerdem wird jetzt sogar an einer Fortsetzung gearbeitet, um die sich spätestens seit 2020 Lawrence gemeinsam mit Drehbuchautor Akiva Goldman bemüht.

Dabei soll dann tatsächlich auch Keanu Reeves in der Rolle von John Constantine zurückkehren. Während das offizielle grüne Licht für das Projekt oder gar ein konkreter Starttermin noch auf sich warten lassen, gibt Autor Goldman jetzt zumindest ein Update zum aktuellen Status des Skripts.

Mit dem Drehbuch geht es gut voran

Gegenüber Collider verrät Akiva Goldman, dass er momentan kurz davor steht, das Drehbuch zu Constantine 2 zu beenden. Zuletzt wurde das Projekt aufgrund rechtlicher Stolpersteine und dem großen Hollywood-Streik von 2023 ausgebremst:

Es geht gut voran. Ich schreibe aktuell das Skript zu Constantine 2. Es ist gut. Ich hoffe, dass ich bald ein Drehbuch für meine Geschäftspartner fertig habe. Es gab immer das Verlangen, das stets im Hintergrund lauerte, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Wir haben uns an einer TV-Serie probiert, doch damals konnten wir uns die Rechte nicht sichern, die ständig herumgereicht wurden.

Mittlerweile sind Lawrence und Goldman aber wieder im Besitz der kreativen Kontrolle über John Constantine. An der geplanten Fortsetzung ist auch Keanu Reeves als Hauptdarsteller interessiert, während man (im Gegensatz zum 19 Jahre alten Vorgänger) jetzt auf ein hartes R-Rating abzielt.

Ob und wann Constantine 2 als Kinofilm tatsächlich auf der großen Leinwand landet, muss sich erst noch zeigen.

