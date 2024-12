Cyberpunk 2077: Für eine Verfilmung mit Keanu Reeves ist Idris Elba Feuer und Flamme

Zumindest in einem Trailer zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty haben Johnny Silverhand und Solomon Reed so etwas wie miteinander interagiert.

Nach Edgerunners sind mindestens zwei weitere Verfilmungen von Cyberpunk 2077 geplant: Einmal animiert und einmal als Live-Action-Adaption. Zu beiden Projekten bleiben aktuell aber noch viele Fragen offen. Doch wenn es nach Idris Elba gehen würde, soll es dabei zu einem Treffen zwischen Solomon Reed und Johnny Silverhand kommen.

Das verriet Elba zumindest in einem neuen Interview mit ScreenRant, in dem es eigentlich um Sonic 3 geht. Und dabei stehen die beiden Schauspieler ja schon gemeinsam in der Tonkabine: Elba leiht Knuckles seine Stimme, Reeves wiederum Shadow.

Ein Cyberpunk-Film mit Reed und Silverhand?

Für eine Verfilmung von Cyberpunk 2077 würde sich Idris Elba nun wünschen, erneut auf Keanu Reeves zu treffen - und ist für diese Idee sogar Feuer und Flamme:

[...] Ich denke, wenn ein Spiel eine Verfilmung verdient hätte, dann ist es das [Cyberpunk 2077]. Ich denke, dass [Solomon Reed] und [Johnny Silverhand] gemeinsam unglaublich wären. Also lasst uns so lange darüber reden, bis das Wirklichkeit wird.

Einen Haken hat die Sache natürlich. Zum Zeitpunkt, in dem Elbas Solomon Reed in Night City aktiv ist, ist Johnny Silverhand längst tot. Eine digitale Kopie von Rocker Boys spukt lediglich in Vs Kopf herum, wirklich treffen kann die in Cyberpunk 2077 aber eigentlich nur ein Charakter: Die Elite-Netrunnerin So Mi a.k.a. Songbird.

Natürlich stellt sich die Frage, ob in der geplanten Realverfilmung von Cyberpunk 2077 überhaupt Platz für die Figuren von Elba und Reed ist. Immerhin ist alles andere als garantiert, dass es sich um eine direkte Adaption des Videospiels handelt und Reed oder Silverhand darin vorkommen.

Es ist durchaus denkbar, dass die geplante Live-Action-Verfilmung von Cyberpunk 2077 demselben Prinzip wie Edgerunners folgt: Soll heißen: Die Handlung dreht sich um neue Figuren und einer neuen Handlung, die sich inmitten von Night City abspielt.

2:17 Cyberpunk: Edgerunners - Der offizielle NSFW-Trailer geizt nicht mit Blut und nackten Tatsachen

Dass CD Projekt Red auf eine vergleichbare oder sogar dieselbe Star-Power von Hollywood-Schwergewichten wie Keanu Reeves und Idris Elba setzt, wäre definitiv naheliegend. Letztendlich können Fans im Moment aber eigentlich nur eins: Abwarten und Tee trinken.

Ein letztes Update zur geplanten Live-Action-Adaption von Cyberpunk 2077 gab es Ende 2023. Seitdem gab es von CD Projekt lediglich die Ansage, dass ein weiteres Animationsprojekt im Stil von Edgerunners kommt. Im Moment dreht sich bei CD PR erstmal alles um The Witcher 4, das kürzlich bei den Game Awards mit einem ersten Trailer enthüllt wurde.

Mehr dazu, was aktuell rund um The Witcher 4 passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Natürlich haben wir ebenso die wichtigsten Infos zu Cyberpunk 2077, dem neuesten Update 2.2. und der geplanten Fortsetzung für euch parat. Letztere wird (ebenso wie die Verfilmung des Rollenspiels) aber definitiv noch eine Weile auf sich warten lassen.