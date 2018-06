Three Fields Entertainment wird noch in diesem Jahr zwei neue Rennspiele veröffentlichen. Das Studio, das von einigen Schöpfern der Burnout-Reihe gegründet wurde, werkelt gerade an einem Nachfolger zu ihrem Spiel Danger Zone und dem neuen Rennspiel Dangerous Driving. Beide Spiele sollen sich, ganz in der Tradition des Studios, um Autorennen mit hohem Crash-Anteil drehen.

Danger Zone 2 wird, wie schon der Vorgänger, von Burnouts Crash-Modus inspiriert. Dieses Mal geht es jedoch erstmals auf öffentliche Straßen. Laut Three Fields Entertainment wird »Danger Zone 2 ein siginifikanter Schritt nach vorne, mit deutlich höherem Fahranteil, Drifts und Boosts, einer Reihe an Missionszielen und brandneuen Fahrzeugen sowie noch spektakuläreren Unfällen.«

Erscheinungszeiträume für beide Spiele stehen fest

Das Spiel soll 26 Single-Player-Levels und 17 Schauplätze beinhalten. Die Strecken führen unter anderem durch Orte in den USA, Großbritannien und Spanien. Danger Zone 2 wird bereits im Juli für knapp 20 Euro erscheinen.

Dangerous Driving hingegen ist eine Arcade-Rennspiel auf geschlossenen Rennstrecken, das Boosts, Zerstörung und laut den Entwicklern die größten Autounfälle bietet, die je in einem Rennspiel zu sehen waren. Dangerous Driving soll im Winter 2018 erscheinen. Die Plattformen wurden noch nicht genannt. Beide Spiele werden auf die Unreal Engine setzen, wie Three Fields Entertainment auf Twitter verrät.