Call of Duty Modern Warfare 3 zeigt, wie viel Entscheidungsfreiheit in der Kampagne steckt

Die Katze ist aus dem Sack: Während der Opening Night der Gamescom 2023 in Köln haben die Call of Duty Entwickler Sledgehammer Games erstes Gameplay zum kommenden Modern Warfare 3 gezeigt. Und dabei auch gleich die erste Mission der Story-Kampagne enthüllt.

Die gezeigte Mission namens Operation 627 zeigt den Angriff einer Spezialeinheit auf eine Festung am Meer. Die Soldaten gehen dabei verdeckt vor: Feinde werden mit den Schalldämpfer ausgeschaltet, Nachtsichtgeräte kommen zum Einsatz. Das vollständige Video von der Gamescom haben wir euch gleich hier eingebettet:

9:08 Call of Duty: Modern Warfare 3 zeigt im Gamescom-Trailer die erste Kampagnen-Mission

Open Combat Missions bringen Entscheidungsfreiheit

Mit dem Video wollen die Entwickler deutlich machen, wie viel Entscheidungsfreiheit im neuen Call-of-Duty-Ableger steckt. Während der Präsentation auf der Gamescom erklärten sie, dass es sich hier um eine ganz neue Art von Kampagnen-Mission handelt.

Sledgehammer nennt diese neue Missionen Open Combat Missions . Diese offenen Kampf-Missionen sollen maßgeblich von den Spielern beeinflussbar sein. So könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr laut oder leise vorgehen wollt. Ob ihr eher den Schalldämpfer auf euer Sturmgewehr schraubt und schleicht, oder die Panzerplatten anlegt und wild schießend den feindlichen Laden stürmt.

Schleich-Gameplay vom Feinsten

Im gezeigten Gameplay zeigt uns Sledgehammer die leise Version: Zu Beginn des Video sehen wir, wie sich die Elitesoldaten in einem Uboot bereit machen. Mit Tauchrobotern, Nachtsichtgeräten und Kampfmessern infiltriert die Truppe eine feindliche Festung, da sich dort ein Gefängnis befindet. Dort sollen sie einen Gefangenen befreien.

Nach ein einigen Stealth-Kills ist das Squad im Hof angekommen. Mit einem vorab platzierten Sprengsatz werden die Feinde abgelenkt, der Weg in den Knast ist frei. Wer dort unten auf uns wartet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wann könnt ihr spielen?

Call of Duty: Modern Warfare 3 soll am 10. November 2023 für den PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.