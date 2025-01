Marvel: 2025 kehrt einer der größten Hulk-Schurken ins Kino zurück - ein erstes Bild enthüllt jetzt seinen neuen Look

Vor 17 Jahren sah Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) im Marvel Cinematic Universe noch ein kleines bisschen anders aus. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel hat erst 2022 mit Emily Blonsky (Tim Roth) einen wichtigen Bösewicht der Hulk-Filme zurückgebracht. Dieses Jahr folgt in Captain America: Brave New World gleich der nächste: Tim Blake Nelson tritt erneut in der Rolle von Samuel Sterns auf - stolze 17 Jahre nach dem Kinostart von Der unglaubliche Hulk.

So sieht The Leader in Captain America 4 aus

Und dabei ist der diabolische Wissenschaftler, der sich selbst The Leader nennt, kaum wiederzuerkennen. Ein erstes Bild enthüllt jetzt seinen neuen Look, der sich offensichtlich an der direkten Comic-Vorlage orientiert:

Doch warum hat Sterns grünfarbene Haut und eine überdimensional große Birne? Die Antwort lieferte bereits der Hulk-Film von 2008, in dem Blonsky (der später zu The Abomination wird) Sterns durch ein Labor pfeffert. Dabei kommt Sterns direkt in den Kontakt mit dem Gamma-verseuchten Blut des Hulks, worauf sein Gehirn zu mutieren beginnt.

Der ohnehin schon geniale Wissenschaftler wird dank dieser Mutation noch … genialer. Doch statt mit dem Hulk legt sich Sterns nun in Captain America: Brave New World mit dem Titelhelden Sam Wilson (Anthony Mackie) an.

Roter Hulk statt grüner Hulk

Der neue Marvel-Kinofilm verzichtet aber nicht gänzlich auf die muskulösen Wutmonster, sondern verwandelt Präsident Thaddeus Thunderbolt Ross in den roten Hulk. Dafür dürfte zweifelsohne The Leader verantwortlich sein, der im Hintergrund die Strippen zieht und einen sinistren Plan verfolgt.

Einen ziemlich deutlichen Hinweis darauf gibt natürlich bereits der offizielle Trailer zu Captain America: Brave New World, der am 13. Februar 2025 in den Kinos startet:

1:48 Captain America: Im ersten Trailer zu Brave New World lässt der Rote Hulk seine Muskeln spielen

Und ja, wie schon in The Incredible Hulk verkörpert abermals Tim Blake Nelson (O Brother, Where Art Thou) den Marvel-Schurken Samuel Sterns. Ebenso kehrt Liv Tyler (Der Herr der Ringe) zurück, die im Kinofilm von 2008 noch als Bruce Banners Love Interest Betty Ross zu sehen war.

Übrigens wird 2025 ein ziemlich prall gefülltes Jahr an neuen Marvel-Filmen und -Serien. Insgesamt neun Projekte schlagen im Kino und auf Disney Plus auf - darunter Thunderbolts, Daredevil: Born Again, Fantastic Four und Ironheart.

Ab 2026 plant Marvel dann etwas mehr auf die Bremse zu drücken - mehr dazu könnt ihr hinter den Links oben nachlesen.