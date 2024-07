Nach 12 Jahren und 110.000 guten Steam Reviews bekommt ein Koop-Hit plötzlich neue Inhalte

Ui, Castle Crashers bekommt einen neuen DLC!

Bekämen wir für jeden Steam-Sale-Artikel einen Euro, in dem Kollegin Mary Castle Crashers empfiehlt - wir könnten uns davon fast eine Monatsmiete hier in München leisten. Und sie empfiehlt es völlig zurecht: Castle Crashers ist mittlerweile einer der ganz großen Klassiker des Beat-'em-up-Genres, außerdem in jedem Sale auf unter 2 Euro reduziert und es spielt sich auch nach über 12 Jahren noch fantastisch.

Ihr steuert wahlweise solo oder im Koop bis zu vier Ritterchen durch absurde Level und kloppt alles zusammen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Klingt simpel und das ist es auch, aber Castle Crashers muss man selbst erlebt haben, um den Hype zu verstehen.

Das Spiel stammt schließlich von Dan Paladin und Konsorten, also den alten Newgrounds-Hasen, die vor nunmehr 22 Jahren mit Alien Hominid Invasion einen der erste frühen Internet-Download-Kracher landeten.

Aber heute gucken wir nicht nach hinten, sondern blicken nach vorne: Castle Crashers bekommt nämlich 12 Jahre nach Steam-Release einen neuen DLC!

Was steckt hinter dem DLC Painter Boss Paradise?

Painter Boss Paradise erscheint exklusiv für die Steam-Version von Castle Crashers - und das hat seinen Grund: Die Erweiterung beschert dem Spiel nämlich eine offizielle Integration für den Steam Workshop. Passend zum namensgebenden Painter Boss, der euch ingame selbstgemalte Kreaturen entgegenschleudert, stehen hier eure ganz eigenen Kreationen im Vordergrund:

1:25 Trailer zum Steam-Hit Castle Crashers zeigt brandneuen DLC Painter Boss Paradise

Ihr könnt also künftig eure Charaktere nach Belieben selbst anpassen oder euch neue Designs aus der Community herunterladen. Außerdem hübscht der DLC sämtliche ursprünglichen Ritterchen auf und verpasst den Waffen und Einheiten eine Frischzellenkur, um sie fürs Jahr 2024 fit zu machen.

Ebenfalls neu: Paint Junior erscheint als neuer spielbarer Charakter.

Alleine wegen der Integration in den Steam Workshop rechnen wir eigentlich damit, dass der DLC kostenlos erscheint, aber offiziell gibt's noch keine Infos zu Release und Preis. Was wir aber wissen: Falls ihr mal wieder einen Grund sucht, euch mit Freundinnen und Freunden durch Castle Crashers zu kloppen, dann gäbe es sicherlich schlechtere Anlässe.