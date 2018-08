Castle Rock - Stephen-King-Serie wird um eine 2. Staffel verlängert

Der Erfolg spricht für sich: Hulu bestätigt eine frühzeitige Verlängerung der neuen Horror-Serie Castle Rock von Stephen King und J.J. Abrams um eine 2. Staffel.

Allein die ersten beiden Folgen der 10-teiligen ersten Staffel bescheren dem Streaming-Dienst einen neuen Zuschauerrekord, berichtet The Hollywood Reporter. Aktuell wird die sechste Folge gezeigt, die finale Folge ist für den 12. September angekündigt.

Nothing stays dead in this town. #CastleRock will return for a Season 2. https://t.co/UkmymiSM2j pic.twitter.com/IW0uzIFwnm — Castle Rock (@castlerockhulu) August 14, 2018

Erste Details zur 2. Staffel

Schon jetzt gibt es erste Details zur neuen Staffel. Laut Showrunner und Produzent der Serie, Dustin Thomason, soll die 2. Staffel eine völlig andere Geschichte erzählen, bestätigt er dem US-Magazin. Dennoch bleibt sie im gemeinsamen Universum und wird ganz im Stil der Vorlage mit weiteren zahlreichen Anspielungen auf legendäre Stephen-King-Geschichten aufwarten:

"Uns haben es besonders Geschichten angetan, die sich mit Verbrechen, Bestrafung und den realen Monstern unserer Welt befassen - und auch, was wir mit ihnen anstellen werden. Bei dieser Staffel haben wir uns besonders von The Green Mile und Die Verurteilten inspirieren lassen und uns auf das Thema Freiheitsentzug spezialisiert. Wir hoffen, dass wir [in Staffel 2] mit einer großartigen Monstergeschichte während der Siebziger weitermachen können, beeinflusst durch ganz andere Schöpfungen von Stephen King."

Ob es auch ein Wiedersehen mit der Besetzung der ersten Staffel geben wird, ist noch nicht bekannt.

Serie Castle Rock

In der ersten Staffel der Anthologie-Serie gibt es zahlreiche Figuren und Themen aus den Romanen und Geschichten von Stephen King zu entdecken, die in eine neue Story eingebunden werden. Für das Drehbuch zeigt sich der bekannte Horrorspezialist selbst verantwortlich. Zu sehen gibt es Elemente aus Die Verurteilten (Shawshank Redemption), Green Mile, Misery, ES, Cujo bis hin zu Shining und einiges mehr.

Zur Besetzung gehören Bill Skarsgard, bekannt als neuer Pennywise aus dem Film-Reboot ES, sowie Sissy Spacek (Carrie), Jane Levy (Evil Dead), Andre Holland (Moonlight), Scott Glenn (Daredevil-Serie), Melanie Lynskey (Two and a Half Men), Jane Levy (Don't breathe) und Terry O'Quinn (Lost).

Deutschland-Start noch immer offen

Wann die neue Horror-Serie Castle Rock auch in Deutschland gezeigt wird, ist noch immer nicht bekannt. Nach dem Erfolg der ersten Staffel dürfte es hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis sich ein Sender oder Streaming-Dienst die Rechte sichern wird.