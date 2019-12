Dass neue Spiele zum Release Day One Patches erhalten, ist schon lange nichts Besonderes mehr - doch nun scheint dieser Trend auch in Hollywood angekommen zu sein.

Cats - die Verfilmung des Andrew-Lloyd-Webber-Musicalhits aus den 1980er Jahren - bekommt nur wenige Tage nach seinem US-Kinostart am 20. Dezember 2019 eine überarbeitete Fassung mit verbesserten Spezialeffekten.

Laut The Hollywood Reporter sollen die Universal Studios nun amerikanische Kinobetreiber darüber informiert haben, dass sie ab sofort eine veränderte Fassung des Films downloaden können. Die überarbeitete Version soll direkt von Regisseur Tom Hooper veranlasst worden sein, der nie ein Geheimnis daraus machte, dass die Special Effects erst kurz vor dem Release fertiggestellt werden konnten.

Welche Passagen genau abgeändert wurden, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Auf Twitter wird momentan aber fleißig ein Bild einer Szene von Darstellerin Julie Dench geteilt, in der ihre Hand wohl einfach von der Grafikabteilung vergessen wurde - schließlich lässt sich an ihrer ziemlich menschlichen Hand sogar noch der Ehering erkennen.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9