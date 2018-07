Die Eve-Online-Macher CCP Games arbeiten laut einer Pressemeldung an einem bisher unangekündigten Action-MMO in Unreal Engine 4. Ferner gibt der isländische Entwickler bekannt, in Zukunft »auch bei weiteren unangekündigten Projekten« exklusiv mit Epics Codegerüst zu arbeiten.

Grund dafür sei die gute Zugänglichkeit und der hohe technische Standard des Entwickler-Tools Unreal Engine. Auch die gute Übertragbarkeit auf verschiedene Plattformen sei ein Vorteil, woraus man schlussfolgern kann, dass das neue Action-MMO wohl auch auf Konsolen erscheinen wird.

Epic arbeitet mit

CCP kooperiere bei der Entwicklung des neuen Spiels zudem mit Epic Games. Der Game Director des kommenden Eve-Shooters Project Nova, Snorri Arnason, äußert über die Partnerschaft mit Epic:

"Zieht man in Betrachtung, dass Epic seine eigene Engine verwendet, um Spiele wie Fortnite zu entwickeln, zeigt das ein großes Vertrauen in das eigene Produkt."

Ein Jobgesuch bei CCP Games ließ zunächst Vermutungen zu, dass ein weiteres ambitioniertes MMORPG in der Entwicklung ist. Der Entwickler suchte nach erfahrenen Programmierern, um das Team für genanntes Projekt zu vervollständigen. Von einem MMORPG ist in der neuerlichen Mitteilung zwar keine Rede mehr, es könnte allerdings in den eingangs erwähnten weiteren Projekten enthalten sein.

Auch interessant: Auf dem diesjährigen Eve-Fanfest versprach CCP Games, dass eine spielbare Version vom Shooter-Ableger Eve Online: Project Nova noch 2018 verfügbar werden soll. Ob das auf einen Early-Access-Release oder lediglich eine Beta-Testphase hindeutet, bleibt offen.

