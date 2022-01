Die Consumer Electronics Show (CES) 2022 konnte endlich wieder teilweise vor Ort in Las Vegas stattfinden. Viele Aussteller haben sich aber trotzdem dazu entschieden, es lediglich bei einer digitalen Präsentation zu belassen. Nichtsdestotrotz gab es auch in diesem Jahr einige Hardware-Highlights sowie Kuriositäten.

Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weshalb wir euch die spannendsten Präsentationen zusammenfassen und die interessantesten Produkte vorstellen. Auf euch kommen wie erwartet neue High-End-Grafikkarten und Prozessoren zu, aber auch knabbernde Plüschkatzen und atmende PC-Gehäuse.

In unserer Übersicht geht es los mit den großen drei der Gaming-Hardware-Brache: Intel, AMD und Nvidia. Aber auch abseits der bekannten Namen hat die CES 2022 wie gewohnt schon einiges Kuriositäten hervorgebracht, die ihr nicht verpassen solltet, lest also am besten den ganzen Artikel!

Intel: Der große Grafikkarten-Auftritt blieb aus

Auf Intel waren wir besonders gespannt, da sie in diesem Jahr neben Prozessoren auch Grafikkarten auf den Markt bringen möchten. Die Arc-Alchemist-Karten sollen Nvidia und AMD die Stirn bieten und bereits im ersten Quartal dieses Jahrs erscheinen.

Das wussten wir bereits vorher - und viel mehr haben wir auf der CES auch nicht erfahren. Intel zufolge sollen mehr als 50 Notebook-Designs von verschiedenen Partnern in Planung sein. Wann genau die kommen, ist noch ungewiss, gleiches gilt für die Desktop-Grafikkarten und ihre technischen Daten.

Konkreter wird es bei den Prozessoren. Hier bringt Intel den Core i9 12900KS auf die Bühne. Das ist eine abgewandelte Version des i9 12900K mit etwas höherem Takt. Der 12900KS kommt in der Spitze auf ein bis zwei Kernen auf eine Taktung von 5,5 GHz, auf allen Kernen schafft er 5,2 GHz. Alles zu Intels Präsentation haben wir hier für euch zusammengefasst:

AMD: High-End-Prozessor und Einsteiger-Grafikkarte

Bei AMD gab es dieses Jahr konkrete Infos zu Grafikkarten und Prozessoren. Besonders im Rampenlicht standen die Grafikkarte Radeon RX 6500 XT und der Prozessor Ryzen 7 5800X3D.

Bei der Grafikkarte handelt es sich um ein Einsteigermodell, das der GTX 1650 von Nvidia Konkurrenz machen soll, denn damit hat AMD sie auf der Bühne verglichen. Die Einsteiger-Karte soll am 19. Januar erscheinen und 199 US-Dollar kosten. Wie viel ihr dafür aber wirklich zahlen müsst, bleibt abzuwarten.

Dazu gab es noch den Ryzen-7-5800X3D-Prozessor, der das aktuelle Flaggschiff von Intel, den i9 12900K, in Sachen Leistung übertrumpfen soll. Der Ryzen 7 5800X3D ist eine abwandelte Version des Ryzen 7 5800X mit sogenanntem 3D V-Cache. Mehr zu dem neuen Cache und zu AMDs Präsentation erfahrt ihr hier:

Nvidia: Die RTX 3090 ist bald nicht mehr das Top-Modell

Bei Nvidia war die RTX 3090 Ti das Highlight der Präsentation. Siesoll die bisher stärkste Grafikkarte auf dem Markt werden. Um das zu erreichen, erhöht Nvidia die Recheneinheiten von 10.496 bei der RTX 3090 auf 10.752 bei der RTX 3090 Ti. Dazu taktet die Ti-Version um 165 MHz höher als sein Vorgängermodell.

Mein Kollege Alexander Köpf schätzt eine Leistungssteigerung von sieben bis acht Prozent im Vergleich zur RTX 3090 als durchaus realistisch ein. Alle Details dazu könnt ihr hier nachlesen:

CES 2022: Unsere Produkt-Highlights und Kuriositätenkabinett

Neben Grafikkarten und Prozessoren wurden auf der diesjährigen CES noch einige weitere Produkte vorgestellt, die unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Den Anfang macht der atmende PC:

Die Kinetic Series von CyberPowerPC

Mit den Designs der Kinetic Series will CyberPowerPC den Luftstrom in PC-Gehäusen steuern - und das sieht verdammt cool aus. Hinter den Lüftern befinden sich in diesem Gehäuse bis zu 18 Klappen, die sich je nach Temperatur des Innenlebens in mehreren Stufen selbstständig öffnen und schließen.

Wenn das Innere heiß wird, öffnen sich die Klappen weiter und lassen mehr Luft rein, wenn die Temperaturen angenehm sind, lassen sie weniger Luft und damit auch weniger Staub herein. So will CyberPowerPC den Luftstrom optimieren. Wie das Ganze aussieht und eine Erklärung vom Designer seht ihr im oben eingebetteten Video.

Wir finden, es sieht schon sehr cool aus, aber dadurch werden auch viele neue bewegliche Teile zum Gehäuse hinzugefügt, was weitere mögliche Schwachstellen bedeutet. Trotzdem sind wir sehr gespannt auf die Kinetic Series.

Einen tatsächlich durch Atmung gekühlten PC hat der Youtuber DIY Perks gebaut. Der funktioniert komplett ohne Lüfter oder Wasserkühlung. Wie er den PC mit Lunge gebaut hat und wie gut er wirklich funktioniert, erfahrt ihr hier:

Amagami Ham Ham: Die knabbernde Plüschkatze

Eine Kuriosität aus Japan darf auf keiner CES fehlen. Die Amagami Ham Ham ist eine Plüschkatze, die an eurem Finger knabbert. Dazu steckt ihr einfach euren Finger in den Mund der Katze und schon knabbert sie los. Das soll Baby-Kätzchen imitieren und euch so ein wohliges Gefühl geben.

Den Ham Ham kann man sicherlich in die Kategorie besonderes Interesse einordnen. Wenn ihr euch nicht um ein echtes Baby-Kätzchen kümmern wollt, aber trotzdem das wohlige Knabbergefühl genießt, seid ihr bei Amagami goldrichtig.

MSI RadiX AXE6600: Auch Router können bunt leuchten

MSI hat neben Laptops und PCs auf der CES den Gaming-Router RadiX AXE6600 vorgestellt. Der unterstützt Wi-Fi 6E, sogenanntes AI QoS und selbstverständlich RGB-Beleuchtung. Ob die Beleuchtung dem Router einen Innovation Award der CES 2022 eingebracht hat, geht aus der offiziellen Webseite dazu nicht hervor.

Die größte Besonderheit ist das AI QoS. Das klingt aber spektakulärer, als es in Wirklichkeit ist. Das Feature bewirkt, dass ihr auf das MSI-Logo in der Mitte des Routers drücken könnt und dadurch die Presets für zum Beispiel Gaming, Produktivität oder Streaming umschaltet.

Dass nicht jeder auf bunte Farben bei Technik steht, zeigt übrigens das folgende Beispiel sehr deutlich:

Wie habt ihr die CES 2022 bisher erlebt und welche Produkte konnten euch bislang begeistern? Und wenn für euch noch nichts dabei war, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr euch gewünscht hättet.