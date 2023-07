Cheats in Jagged Alliance 3: Eigentlich gibt es keine, aber Steam Workshop hilft weiter

Hey, du. Wir haben hier ein paar Cheats für Jagged Alliance 3 für dich.

Jagged Alliance 3 ist ein herausforderndes Spiel, das euch wirklich selten beschenkt. Genau diese Herausforderung ist es aber auch, was das Spiel derart unterhaltsam macht! Wenn euch aber mal wieder alles zu viel ist oder ihr womöglich mit technischen Rückschlägen zu kämpfen habt, sind Cheats vielleicht ein Weg, um euch das Spiel etwas zugänglicher zu machen.

Wir zeigen euch hier, wie ihr die Schummelbefehle für Jagged Alliance 3 aktiviert und einsetzt. Aber bedenkt, dass ihr damit euren Spielspaß rapide senken könnt und auch nicht garantiert ist, dass euer Spielstand nicht darunter leidet. Also setzt diese Befehle mit sehr viel Bedacht ein!

So aktiviert ihr Cheats

Es gibt tatsächlich keine Ingame-Methode, um Cheats in Jagged Alliance 3 einfach zu aktivieren. Kein up, up, down, down. Kein rosebud. Doch es gibt Cheats im Spiel, ihr müsst sie allerdings über eine Mod aus dem Steam Workshop aktivieren.

Das macht das ganze aber immerhin auch ziemlich unkompliziert. Alles was ihr tun müsst, ist euch an folgende Schritte zu halten:

Geht auf Steam in den Steam Workshop von Jagged Alliance 3

Sucht hier nach der Mod Cheats Menu von Kavu.

von Kavu. Klickt auf den grünen Abonnieren -Knopf.

-Knopf. Startet jetzt das Spiel.

Im Hauptmenü klickt ihr jetzt auf Mod-Manager.

Setzt bei Cheats Menu einen Haken.

Jetzt habt ihr jederzeit Zugriff auf das Cheat Menu des Entwicklungsstudios und könnt einfach jederzeit Cheats an- oder abschalten. Dafür drückt ihr im Spiel die Esc-Taste und klickt im Menü auf die neue Option "Cheats".

Hier findet ihr eine große Liste an Cheats, allerdings kann es sein, dass einige davon nicht funktionieren. Probiert ein wenig herum.

Wurde die Mod aktiviert, findet ihr im Menü eine Cheat-Option.

Das sind die Cheats für Jagged Alliance 3

Wenn ihr das Cheat Menü aktiviert habt, solltet ihr eine große Liste aus vielen verschiedenen Cheat-Optionen sehen. Die meisten davon sind selbsterklärend. Hier findet ihr aber nochmal alle Cheats und was sie machen sollen:

Waffe hinzufügen: Fügt dem ausgewählten Söldner eine Waffe eurer Wahl hinzu.

Fügt dem ausgewählten Söldner eine Waffe eurer Wahl hinzu. Teleport aktivieren: Soll wohl einen Teleport möglich machen, aber scheint nicht zu funktionieren.

Soll wohl einen Teleport möglich machen, aber scheint nicht zu funktionieren. Ausführen: Ermöglicht direkte Befehlseingabe.

Ermöglicht direkte Befehlseingabe. Sieg bei automatischem Auflösen: Unklare Wirkung.

Unklare Wirkung. Teilekosten: Waffen-Mods kosten keine Teile mehr.

Waffen-Mods kosten keine Teile mehr. Medikamentenkosten: Heilung kostet keine Medikamente mehr.

Heilung kostet keine Medikamente mehr. Erfolgreicher Fähigkeitscheck: Nicht funktional.

Nicht funktional. Ein-TP-Gegner: Alle Feinde im Kampf habe nur einen TP.

Alle Feinde im Kampf habe nur einen TP. Schnelle Operation: Operationen sind sofort erledigt.

Operationen sind sofort erledigt. Stufenaufstieg: Der gewählte Söldner steigt auf.

Der gewählte Söldner steigt auf. Max. Stufenaufstieg: Der gewählte Söldner erreicht das höchste Level.

Der gewählte Söldner erreicht das höchste Level. Energie wiederherstellen: Der gewählte Söldner ist wieder frisch.

Der gewählte Söldner ist wieder frisch. Fallen enthüllen: Deckt alle Fallen auf.

Deckt alle Fallen auf. Geld hinzufügen: Ihr erhaltet 100.000 Dollar.

Ihr erhaltet 100.000 Dollar. Munition hinzufügen: Euer Trupp erhält 500 von jedem Munitions-Typ.

Euer Trupp erhält 500 von jedem Munitions-Typ. Infos für aktuellen Sektor enthüllen: Alle Infos zum Sektor werden aufgedeckt.

Alle Infos zum Sektor werden aufgedeckt. Kampf jetzt beginnen: Startet einen Kampf, auch ohne Gegner.

Startet einen Kampf, auch ohne Gegner. Feinde töten: Alle Gegner im Kampf fallen tot um.

Alle Gegner im Kampf fallen tot um. Gottmodus: Ihr seid unsterblich und habt unendlich AP.

Ihr seid unsterblich und habt unendlich AP. Unendlich AP: Ihr habt unendlich AP.

Ihr habt unendlich AP. Unverwundbarkeit: Ihr könnt keinen Schaden nehmen.

Ihr könnt keinen Schaden nehmen. Immer treffen: Jeder Angriff sitzt.

Jeder Angriff sitzt. Immer verfehlen: Jeder Angriff scheitert.

Jeder Angriff scheitert. Schwacher Schaden: Jeder Schaden ist extrem niedrig.

Jeder Schaden ist extrem niedrig. Starker Schaden: Jeder Schaden ist extrem hoch.

Jeder Schaden ist extrem hoch. Volle Sichtbarkeit: Ihr seht alles und jeden.

Ihr seht alles und jeden. Söldner heilen: Eure Söldner werden komplett geheilt.

Eure Söldner werden komplett geheilt. 10 AP gewähren: Der gewählte Söldner bekommt 10 AP.

Der gewählte Söldner bekommt 10 AP. 100 AP gewähren: Der gewählte Söldner bekommt 100 AP.

Der gewählte Söldner bekommt 100 AP. 1 AP abziehen: Der gewählte Söldner verliert 1 AP.

Der gewählte Söldner verliert 1 AP. +10 Söldner-Werte hinzugefügt: Alle Attribute des gewählten Söldner steigen um 10.

Alle Attribute des gewählten Söldner steigen um 10. Vorteilspunkte neu zuweisen: Setzt alle Vorteile des gewählten Söldners zurück.

Setzt alle Vorteile des gewählten Söldners zurück. Söldner hinzufügen: Fügt den gewählten Söldner dem aktiven Team hinzu.

Fügt den gewählten Söldner dem aktiven Team hinzu. Söldner entfernen: Lässt euch einen Söldner aus dem Team werfen.

Lässt euch einen Söldner aus dem Team werfen. Söldner-Anheuerungsstatus festlegen: Lässt euch für jeden Söldner im Spiel einen aktiven Status festlegen.

Lässt euch für jeden Söldner im Spiel einen aktiven Status festlegen. A.I.M-Gold freischalten: Gibt euch Zugriff auf die besten Söldner im ganzen Spiel.

Wenn ihr den Steam Workshop weiter durchforstet, könnt ihr zusätzlich noch mehr Mods finden mit Cheat-ähnlichen Effekten. Beispielsweise sorgt die Mod Evermine dafür, dass eure Diamant-Minen niemals erschöpft werden.

Was sagt ihr zu diesen Cheats? Haltet ihr Cheats bei Jagged Alliance 3 für unnötig oder seid ihr gerade hier versucht, mal ein wenig gegen die Regeln zu verstoßen? Welcher Cheat erscheint euch aktuell am nützlichsten und gibt es Mogel-Befehle, die ihr euch noch wünschen würdet? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt!